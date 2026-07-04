Kap Verde verlor, stellte aber einen historischen Rekord auf

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Kap Verde verlor, stellte aber einen historischen Rekord auf

Obwohl die kapverdische Nationalmannschaft ihre Teilnahme an der WM 2026 beendete, verzeichnete sie einen einzigartigen Meilenstein in der afrikanischen Fußballgeschichte. Die Mannschaft wurde die erste afrikanische Seite, die in einem einzigen Spiel zwei Tore gegen den amtierenden Weltmeister Argentinien erzielte.

In einem dramatischen Duell, das bis in die Verlängerung ging, siegten die Argentinier mit 3:2. Doch Cape Verdes mutige Leistung und zwei Tore blieben in der WM-Geschichte verankert.

Erste afrikanische Mannschaft mit zwei Toren gegen den amtierenden Champion

Die kapverdischen Spieler trafen zweimal das Tor Argentiniens. Damit wurden sie die erste afrikanische Nationalmannschaft in der WM-Geschichte, die in einem einzigen Spiel mindestens zwei Tore gegen den amtierenden Champion erzielte.

Die Vertreter des kleinen Inselstaates kämpften bis zum Schluss gegen eine der stärksten Mannschaften des Weltfußballs und bereiteten dem Gegner ernsthafte Schwierigkeiten.

Kamerun und Senegal besiegten ebenfalls Champions

Zuvor hatten afrikanische Nationalmannschaften amtierende Weltmeister besiegen können.

Bei der WM 1990 besiegte Kamerun den amtierenden Champion Argentinien. 2002 errang Senegal einen historischen Sieg über Frankreich.

In beiden Spielen erzielten die afrikanischen Mannschaften jedoch jeweils nur ein Tor. Cape Verde hingegen erzielte zwei Tore gegen den amtierenden Champion und stellte eine neue Bestmarke auf.

Argentinien überlebte in der Verlängerung

Cape Verde spielte furchtlos gegen Argentinien und zwang das Spiel in die Verlängerung.

Dennoch sicherten sich die Argentinier in den entscheidenden Minuten einen 3:2-Sieg und zogen in die nächste Phase des Turniers ein.

Historisches Ergebnis hinter der Niederlage

Cape Verde verabschiedete sich von der WM 2026, verließ das Turnier jedoch nicht mit leeren Händen. Mit ihrem Mut gegen den amtierenden Weltmeister und ihren historischen zwei Toren sicherte sich die Mannschaft einen Platz in der Chronik des afrikanischen Fußballs.

Kurz gesagt: Argentinien gewann auf der Anzeigetafel, doch Cape Verde hinterließ ebenfalls seinen Namen in der Geschichte.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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