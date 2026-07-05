Unter dem Sand verborgene byzantinische Stadt in Ägypten entdeckt

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Unter dem Sand verborgene byzantinische Stadt in Ägypten entdeckt

In Ägypten haben Archäologen bedeutende Funde gemacht, die die Geschichte des Landes weiter erhellen. In der Dakhla-Oase in der Libyschen Wüste im Westen des Landes wurden die Überreste einer Stadt aus dem 4. Jahrhundert entdeckt, die in die Zeit des Byzantinischen Reiches datiert. Zudem wurden im Gebiet Marina-el-Alamein in der Nähe von Alexandria 18 antike Gräber identifiziert. Dies berichtete Associated Press unter Berufung auf Daten des Ministeriums für Tourismus und Altertümer des Landes.

Berichten zufolge wurde in der Dakhla-Oase der Grundriss einer antiken Stadt mit Straßen identifiziert, die sich in Nord-Süd- und Ost-West-Richtung kreuzen. Entlang der Hauptstraßen wurden Überreste eines Tempels, zweier Wachtürme, von Verteidigungsanlagen mit dicken befestigten Mauern sowie von Kuppelwohnbauten gefunden. Ein Archäologe merkte an, dass ein als Haus eines Diakons (Priestergehilfen) identifiziertes Gebäude vor dem Bau des Tempels auch als Kirche diente.

Während der Ausgrabungen wurden auch Brotbacköfen, Küchengeräte und zum Zermahlen von Produkten verwendete Steinwerkzeuge gefunden. Zudem zogen gut erhaltene Bronzemünzen mit Abbildungen byzantinischer Kaiser, lateinischen Inschriften und christlichen Symbolen sowie Goldmünzen aus der Regierungszeit des römischen Kaisers Constantius II. (337–361) die Aufmerksamkeit der Archäologen auf sich.

Im Gebiet Marina-el-Alamein wurden 18 antike Gräber entdeckt — 11 in den Fels gehauene und 7 oberirdisch errichtete. Dort wurden auch Tongefäße, Amphoren, Lampen, Teller, Altäre, Kalksteinschalen, vier bei Bestattungsriten in den Mund der Verstorbenen gelegte Goldmünzen, ein 2,5 Meter langer Granitsarkophag mit Skelettresten sowie Fragmente einer Gips-Sphinxstatue gefunden.

Experten betonen, dass diese Funde die Möglichkeit bieten, das Leben, die Stadtplanung, die religiösen Traditionen und die Bestattungsriten in Ägypten während der byzantinischen und römischen Epoche besser zu untersuchen. Diese Entdeckungen sind von großer Bedeutung für die Erhellung des reichen archäologischen Erbes des Landes.

ÄgyptenDakhlaAlexandriaAssociated PressConstantius II
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Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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