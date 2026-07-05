Xabi Alonso möchte zwei Stars von Real Madrid zu Chelsea holen

Chelseas neuer Cheftrainer Xabi Alonso interessiert sich für Spieler seines ehemaligen Vereins Real Madrid, um den Kader des Londoner Klubs zu verstärken. Laut Berichten sind die Hauptziele des spanischen Fachmanns Aurélien Tchouaméni und Arda Güler.

Alonso will das Mittelfeld verstärken

Berichten zufolge möchte Xabi Alonso den französischen Nationalspieler Aurélien Tchouaméni im Kader von Chelsea sehen.

Mit seiner Fähigkeit zu physischen Zweikämpfen im Zentrum, Ballgewinn und dem Einleiten von Angriffen könnte Tchouaméni dem Spiel des Londoner Klubs neue Kraft verleihen.

Arda Güler steht ebenfalls im Plan des Trainers

Ein weiteres Transferziel von Chelsea ist das junge Talent der Madrilenen, Arda Güler.

Der Spieler, der sich durch technische Fertigkeiten, unkonventionelle Entscheidungen und Vielseitigkeit im Angriff auszeichnet, könnte in Alonsos neuem Projekt eine wichtige Rolle spielen.

Laut Quellen bereitet sich die Real-Madrid-Führung auf mögliche Angebote für beide Spieler vor.

Alonso hat einen Langzeitvertrag bei Chelsea unterschrieben

Xabi Alonso hat kürzlich einen Vertrag bei Chelsea unterzeichnet, der bis Sommer 2030 läuft.

Die Klubführung möchte dem spanischen Fachmann die Möglichkeit geben, eine neue Mannschaft aufzubauen und ein langfristiges Projekt umzusetzen.

Gute Kenntnis von Real Madrid könnte ein Vorteil sein

Alonso hat während seiner Spielerkarriere für Real Madrid gespielt. Daher kennt er das interne System, den Spielstil und die Fähigkeiten der Spieler des Madrider Klubs gut.

Nun ist die Hauptfrage — wird Chelsea ein offizielles Angebot für Tchouaméni und Güler abgeben oder werden diese beiden Transfers nur Pläne bleiben?