Der spanische Verein Atletico Madrid steht kurz vor einem entscheidenden Schritt im Transfer von Sporting-Lissabon-Kapitän Morten Hjulmand. Nachdem ein zuvor abgegebenes Angebot von 35 Millionen Euro für den dänischen Mittelfeldspieler abgelehnt wurde, beschlossen die Madrilenen, die finanziellen Konditionen zu verbessern. Dieser Transfer bleibt die wichtigste Priorität für Diego Simeone im aktuellen Sommer-Transferfenster. Goal.com berichtet darüber.

Laut A Bola kehrt die Führung von Atletico Madrid an den Verhandlungstisch zurück, um die Forderungen von Sporting zu erfüllen. Das anfängliche Angebot bestand aus einer garantierten Zahlung von 30 Millionen Euro und 5 Millionen Euro an Boni, doch der portugiesische Verein hielt diese Summe für unzureichend. Nun planen die "Matratzenmacher", die Transfersumme zu erhöhen und den Deal innerhalb weniger Tage abzuschließen.

Sportings Forderungen und Verhandlungsdetails

Sportings Präsident Frederico Varandas hat in den Verhandlungen eine harte Haltung eingenommen. Die Vereinsführung fordert eine feste Ablösesumme von mindestens 40 Millionen Euro für Hjulmand. Darüber hinaus ist die Aufnahme zusätzlicher Boni in den Vertrag, die je nach zukünftiger Leistung des Spielers ausgezahlt werden, eine zwingende Bedingung. Atletico Madrid soll bereit sein, diesen Bedingungen zuzustimmen.

Derzeit sind alle Parteien – Sporting, Atletico und der Spieler selbst – dafür, den Prozess zu beschleunigen. Das Ziel ist es, alle Dokumente vor dem 11. Juli zu formalisieren, wenn die Mannschaft von Sporting zum Trainingslager in die Algarve aufbricht. Diego Simeone möchte den neuen Spieler so schnell wie möglich in das taktische Schema der Mannschaft integrieren.

Morten Hjulmand wurde kurz nach seinem Wechsel vom italienischen Verein Lecce zu Sporting zum echten Anführer der Mannschaft. Seine Disziplin auf dem Platz, seine Fähigkeit, dem Gegner den Ball abzunehmen, und seine Führungsqualitäten brachten ihm die Kapitänsbinde ein. Der dänische Fußballspieler spürte, dass seine Zeit in Lissabon zu Ende ging, und hat sich bereits von seinen Teamkollegen und dem Trainerstab verabschiedet.

Tatsächlich wurde der Abgang des Spielers bereits im vergangenen Jahr erwogen, doch damals ließ der Verein ihn nicht ziehen. Insbesondere als 2025 Interesse von Manchester United bekundet wurde, hielt Sporting an seinem Kapitän fest. Die Führung hatte Hjulmand jedoch versprochen, ihn diesen Sommer nicht aufzuhalten, wenn ein angemessenes Angebot eintrifft.

Laut Goal.com ist der 26-jährige Fußballspieler bereit, in seiner Karriere einen neuen Schritt zu wagen und sich in der spanischen Meisterschaft zu beweisen. Wenn die Parteien eine Einigung erzielen, wird dieser Transfer das Mittelfeld von Atletico Madrid voraussichtlich deutlich stärken.