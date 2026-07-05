Unahi wird bester Spieler des Spiels gegen Kanada

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Unahi wird bester Spieler des Spiels gegen Kanada

Marokkos Mittelfeldspieler Azzedine Unahi wurde zum Helden des Spiels gegen Kanada in den Play-offs zur WM 2026. Der Fußballer, der zwei Tore erzielte, wurde laut FIFA als bester Spieler des Spiels ausgezeichnet.

Die afrikanischen Vertreter besiegten Kanada, eines der Gastgeberteams, mit 3:0 und zogen ins WM-Viertelfinale ein.

Unahi sicherte den Sieg mit einem Doppelpack

Obwohl in der ersten Halbzeit kein Tor fiel, übernahm Marokko nach der Pause die Kontrolle über das Spiel.

Azzedine Unahi erzielte zweimal im gegnerischen Tor und trug maßgeblich zum wichtigen Sieg seiner Mannschaft bei. Seine Tore in der zweiten Halbzeit waren der Hauptfaktor, der Kanadas Widerstand brach.

FIFA zeichnete Unahi als besten Spieler aus

Nach Spielende erkannte FIFA den marokkanischen Mittelfeldspieler als besten Spieler des Spiels an.

Unahi zeichnete sich nicht nur durch einen Doppelpack aus, sondern auch durch seine Aktivität im Zentrum des Spielfelds, sein Aufbauspiel und seine Kaltblütigkeit in entscheidenden Situationen.

Marokko zum zweiten Mal im Viertelfinale

Der Sieg über Kanada schlug ein weiteres wichtiges Kapitel in der Geschichte des marokkanischen Fußballs auf.

Damit qualifizierte sich die afrikanische Mannschaft zum zweiten Mal in ihrer Geschichte für die Viertelfinalphase einer Weltmeisterschaft.

Nun werden die Marokkaner ihren Lauf bei der WM fortsetzen und um ein weiteres historisches Ergebnis kämpfen.

Azzedine OunahiMarokkoKanadaFIFA
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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