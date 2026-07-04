UN warnt: AI-Entwicklung überholt Gesetzgebungssysteme

Der unabhängige wissenschaftliche Rat der Vereinten Nationen (UN) hat einen Bericht veröffentlicht, in dem festgestellt wird, dass Technologien der künstlichen Intelligenz (AI) in beispiellosem Tempo wachsen und die bestehenden Regulierungssysteme mit diesem Prozess nicht Schritt halten können. Laut Experten steigen die Fähigkeiten von AI-Modellen alle paar Monate um ein Vielfaches, was den traditionellen Gesetzgebungszyklus ineffektiv macht. Ixbt.com berichtet darüber.

Dieses Dokument, das von einem neu eingerichteten internationalen Expertengremium der UN erstellt wurde, gilt als erster Schritt zum globalen Dialog. Es wird betont, dass Regulierungsbehörden in der Regel erst dann mit der Entwicklung normativer Dokumente beginnen, nachdem eine ausreichende wissenschaftliche Basis gesammelt wurde. Unter den gegenwärtigen Bedingungen entwickelt sich die Technologie jedoch so schnell, dass sie bereits veraltet ist, bis ein Gesetzentwurf fertiggestellt ist.

Positive Ergebnisse und neue Risiken

Der Bericht anerkennt auch die enormen Vorteile, die die künstliche Intelligenz für die Menschheit bringt. Insbesondere zeigen AI-Technologien revolutionäre Ergebnisse bei der Beschleunigung der Entwicklung von Medikamenten und Impfstoffen, der Erforschung von Antibiotikaresistenzen und der Früherkennung von Krankheiten wie Brustkrebs. Sie wird auch erfolgreich zur Gewährleistung der Lebensmittelsicherheit und in Frühwarnsystemen für Notfallsituationen eingesetzt.

Jedoch wachsen neben den positiven Ergebnissen auch ernsthafte Risiken. Experten haben folgende Probleme besonders hervorgehoben:

Erstellung und Verbreitung pornografischer Inhalte ohne Zustimmung der Betroffenen mittels Deepfake-Technologien;

Verstärkung von Cyberangriffen und Verbreitung überzeugend aussehender Falschinformationen (Fakes);

Zunehmende Schwierigkeit, das Verhalten von AI-Systemen zu kontrollieren, da ihre Autonomie wächst;

Starke Belastung der Energiesysteme durch den Bau von Rechenzentren.

Globale Ungleichheit und zukünftige Maßnahmen

UN-Experten sind besorgt, dass sich Technologien in den Händen weniger Staaten konzentrieren. Die wichtigsten Systeme werden in den USA und China entwickelt, der Zugang dazu ist hauptsächlich in entwickelten Ländern verfügbar. Für Entwicklungsländer wie Usbekistan könnte dies zu einer weiteren Vertiefung der technologischen und wirtschaftlichen Ungleichheit führen, da viele Staaten noch über unzureichende Infrastruktur und qualifiziertes Personal verfügen.

Die Autoren des Berichts fordern eine Stärkung der unabhängigen Bewertung von AI-Systemen und die Schaffung gemeinsamer Sicherheitsstandards durch internationale Zusammenarbeit. Andernfalls könnte AI die Menschenrechte bedrohen, den Arbeitsmarkt unvorbereitet transformieren und den Desinformationsfluss auf ein unkontrollierbares Maß steigern.

Dieses analytische Dokument hat vorerst empfehlenden Charakter, wobei der vollständige Bericht im nächsten Jahr veröffentlicht werden soll. Umfassende Diskussionen auf staatlicher Ebene beginnen am 6. Juli dieses Jahres in Genf.