Vincent Kompany überzeugt Bayern-Talent vom Verbleib im Verein

Bayern Münchens Cheftrainer Vincent Kompany hat persönlich mit einem der vielversprechendsten jungen Talente der Mannschaft, Arijon Ibrahimovic, verhandelt und ihn überzeugt, im Verein zu bleiben. Nachdem der belgische Spezialist seine Pläne für die Zukunft des 20-jährigen Spielmachers teilte, entschied sich der Fußballer, einen neuen Vertrag zu unterzeichnen. Goal.com berichtet darüber.

Laut Sport Bild und Transfermarkt wird Ibrahimovic einen Langzeitvertrag beim Münchner Verein bis 2028 unterzeichnen. Die vorherige Vereinbarung sollte 2027 auslaufen, doch die Vereinsführung und das Trainerteam beschlossen, den Vertrag bereits jetzt zu verlängern, um die Rolle des Spielers in der Zukunft der Mannschaft zu sichern.

Als ehemaliger Kapitän von Manchester City verfügt Vincent Kompany über Erfahrung in der Arbeit mit jungen Talenten und hat es sich zur Aufgabe gemacht, Ibrahimovic im Bayern-Ökosystem zu halten. Das Gespräch unter vier Augen zwischen Trainer und Spieler erwies sich als entscheidend. Kompany zeigte dem jungen Mittelfeldspieler einen klaren Fahrplan für den Weg in die Startelf.

Der Entwicklungsweg des Talents

Arijon Ibrahimovic, geboren in Nürnberg, trat 2018 im Alter von 12 Jahren der Bayern-Akademie bei. Seine Leistungen in den Jugendspielen zogen schnell die Aufmerksamkeit von Spezialisten auf sich, und Anfang 2023 unterzeichnete er seinen ersten Profivertrag. Der Fußballer debütierte mit 17 Jahren in einem Spiel gegen Bochum und wurde damit einer der jüngsten Debütanten der Vereinsgeschichte.

Ibrahimovic konnte sich nicht nur in der heimischen Meisterschaft, sondern auch auf der internationalen Bühne beweisen. Im Dezember 2024 kam er in einem Champions-League-Spiel gegen Shakhtar Donetsk als Einwechselspieler zum Einsatz und sammelte Erfahrung im prestigeträchtigen Turnier. Dennoch wurde er, um sich bei einem Großverein wie München einen festen Platz zu sichern, mehrfach auf Leihgeschäfte geschickt.

Erfolge während der Leihgeschäfte

Um seine Fähigkeiten zu verbessern, spielte der Fußballer für die italienischen Klubs Frosinone und Lazio. Sein wahres Wachstum zeigte sich jedoch in der vergangenen Saison bei Heidenheim. Ibrahimovic absolvierte 32 Spiele für diesen Verein, davon 25 in der Startelf, und etablierte sich als zuverlässiger Bundesliga-Akteur.

Laut Goal.com hatten mehrere andere europäische Klubs Interesse an Ibrahimovic gezeigt, doch Kompanys persönliches Eingreifen machte allen Zweifeln ein Ende. Nun bereitet sich der junge offensive Mittelfeldspieler darauf vor, in der neuen Saison bei Bayern seine besten Seiten zu zeigen und um einen Platz in der Startelf zu kämpfen.