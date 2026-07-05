Messis Worte an Vozinha bekannt geworden

Der Torwart der kapverdischen Nationalmannschaft, Jozimar Vozinha, offenbarte sein Gespräch mit Lionel Messi nach dem dramatischen Achtelfinal-Match gegen Argentinien bei der WM 2026.

Laut dem über 40-jährigen erfahrenen Torwart habe der argentinische Star sein Spiel hoch gelobt und gesagt, dass das gesamte Volk von Kap Verde stolz auf ihn sein solle.

„Dein Volk sollte stolz auf dich sein“

Nach dem Ende der Begegnung, die Argentinien mit 3:2 gewonnen hatte, ging Vozinha zu Messi.

„Er umarmte mich und sagte: ‚Du hast großartig gespielt. Dein Volk sollte stolz auf dich sein‘“, erinnerte sich der Torwart an das Ereignis.

Für Vozinha wurde es zu einem unvergesslichen Erlebnis, solche warmen Worte von einem der größten Spieler der Fußballgeschichte zu hören.

Wie antwortete Vozinha Messi?

Der kapverdische Torhüter drückte dem argentinischen Fußballer seine Dankbarkeit aus und nannte ihn den besten Spieler.

„Es war ein unvorstellbarer Moment für mich. Ich sagte ihm: ‚Danke, Leo. Du bist der Beste‘“, sagte Vozinha.

Bat auch um Messis Trikot

Während des Gesprächs bat Vozinha Messi um einen Trikottausch.

Leo sagte, er werde ihm nach den Interviews im Tunnel sein Trikot geben.

„Solche Momente werden für immer in meinem Herzen bleiben“, sagte der kapverdische Torwart.

Vozinha wurde zu einem der Helden der Weltmeisterschaft

Kap Verde leistete gegen Argentinien würdigen Widerstand und brachte die Begegnung bis in die Verlängerung. Doch in den entscheidenden Minuten unterlag man mit 2:3 und verabschiedete sich aus dem Turnier.

Dennoch wurde Vozinha durch seine sicheren Aktionen, zahlreiche Paraden und seine Erfahrung bei dieser Weltmeisterschaft zu einem der bemerkenswertesten Torhüter des Turniers.

Argentinien gewann nach Punkten, doch einer der herzlichsten Momente nach dem Spiel blieb zwischen Vozinha und Messi.