WM 2026. Marokko besiegt Kanada und zieht ins Viertelfinale ein

·11·Sport
WM 2026. Marokko besiegt Kanada und zieht ins Viertelfinale ein

Im ersten Spiel des Achtelfinales der WM 2026 erzielte die marokkanische Nationalmannschaft einen überzeugenden Sieg über Kanada. Die afrikanischen Vertreter erzielten in der zweiten Halbzeit drei Tore und besiegten ihren Gegner mit 3:0.

Keine Tore in der ersten Halbzeit

Die erste Halbzeit der Begegnung verlief in einem ausgeglichenen Kampf. Obwohl beide Teams versuchten, gefährliche Situationen zu schaffen, blieben die Tore bis zur Pause unberührt.

Die wichtigsten Ereignisse begannen in der zweiten Halbzeit.

Ounahi erzielte in acht Minuten zwei Tore

In der 50. Minute nutzten die Marokkaner eine Standardsituation effektiv aus, um die Führung zu erzielen. Azzedine Ounahi war der Torschütze.

In der 82. Minute organisierte Marokko einen schnellen Konter und bestrafte Kanada zum zweiten Mal. Auch dieses Mal traf Ounahi mit einem präzisen Schuss und erzielte ein Doppelpack.

Rahimi setzte den Schlusspunkt zum Sieg

Kanada versuchte in den letzten Minuten, den Rückstand zu verkürzen, kassierte jedoch stattdessen ein weiteres Tor.

In der 90.+8. Minute traf Rahimi ins gegnerische Tor und stellte den Endstand her — 3:0.

WM 2026. Achtelfinale
Kanada – Marokko 0:3
Tore: Ounahi 50, 82, Rahimi 90+8.

Kanada: Crepeau, Johnston, Bombito, Larea (Shaffelburg, 79), De Fougerolles, Eustaquio, Sigur (Osorio, 88), Ali Ahmed (Promise David, 79), Buchanan (Jayden Nelson, 88), Oluwaseyi (Cyle Larin, 63), Jonathan David.
Marokko: Bono, Hakimi, Issa Diop (Saddane, 87), Mazraoui, Karkach, El Aynaoui, Bouaddi (Amrabat, 63), Ounahi (El-Mrabet, 87), Saibari (Rahimi, 22), El Khannous (Talbi, 63), Brahim Diaz.

Marokko im Viertelfinale

Somit zog Marokko durch einen überzeugenden Sieg im Achtelfinale der WM 2026 ins Viertelfinale ein.

Das afrikanische Team agierte in der ersten Halbzeit geduldig und nutzte in der zweiten Halbzeit seine Chancen maximal aus, um seinen Lauf im Turnier fortzusetzen.

MarokkoKanadaAzzedine OunahiRahimi
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Warum verzichtete Real auf den Transfer von Enso FernándezWarum verzichtete Real auf den Transfer von Enso FernándezHeute, 00:07Xabi Alonso möchte zwei Stars von Real Madrid zu Chelsea holenXabi Alonso möchte zwei Stars von Real Madrid zu Chelsea holenHeute, 00:01Kap Verde verlor, stellte aber einen historischen Rekord aufKap Verde verlor, stellte aber einen historischen Rekord aufGestern, 23:59Vincent Kompany überzeugt Bayern-Talent vom Verbleib im VereinVincent Kompany überzeugt Bayern-Talent vom Verbleib im VereinGestern, 23:57Roma beschleunigt Bemühungen um Mason-Greenwood-TransferRoma beschleunigt Bemühungen um Mason-Greenwood-TransferGestern, 23:13Arsenal und Beşiktaş einigen sich auf Leandro-Trossard-TransferArsenal und Beşiktaş einigen sich auf Leandro-Trossard-TransferGestern, 22:15
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan