WM 2026. Marokko besiegt Kanada und zieht ins Viertelfinale ein

Im ersten Spiel des Achtelfinales der WM 2026 erzielte die marokkanische Nationalmannschaft einen überzeugenden Sieg über Kanada. Die afrikanischen Vertreter erzielten in der zweiten Halbzeit drei Tore und besiegten ihren Gegner mit 3:0.

Keine Tore in der ersten Halbzeit

Die erste Halbzeit der Begegnung verlief in einem ausgeglichenen Kampf. Obwohl beide Teams versuchten, gefährliche Situationen zu schaffen, blieben die Tore bis zur Pause unberührt.

Die wichtigsten Ereignisse begannen in der zweiten Halbzeit.

Ounahi erzielte in acht Minuten zwei Tore

In der 50. Minute nutzten die Marokkaner eine Standardsituation effektiv aus, um die Führung zu erzielen. Azzedine Ounahi war der Torschütze.

In der 82. Minute organisierte Marokko einen schnellen Konter und bestrafte Kanada zum zweiten Mal. Auch dieses Mal traf Ounahi mit einem präzisen Schuss und erzielte ein Doppelpack.

Rahimi setzte den Schlusspunkt zum Sieg

Kanada versuchte in den letzten Minuten, den Rückstand zu verkürzen, kassierte jedoch stattdessen ein weiteres Tor.

In der 90.+8. Minute traf Rahimi ins gegnerische Tor und stellte den Endstand her — 3:0.

WM 2026. Achtelfinale

Kanada – Marokko 0:3

Tore: Ounahi 50, 82, Rahimi 90+8.

Kanada: Crepeau, Johnston, Bombito, Larea (Shaffelburg, 79), De Fougerolles, Eustaquio, Sigur (Osorio, 88), Ali Ahmed (Promise David, 79), Buchanan (Jayden Nelson, 88), Oluwaseyi (Cyle Larin, 63), Jonathan David.

Marokko: Bono, Hakimi, Issa Diop (Saddane, 87), Mazraoui, Karkach, El Aynaoui, Bouaddi (Amrabat, 63), Ounahi (El-Mrabet, 87), Saibari (Rahimi, 22), El Khannous (Talbi, 63), Brahim Diaz.

Marokko im Viertelfinale

Somit zog Marokko durch einen überzeugenden Sieg im Achtelfinale der WM 2026 ins Viertelfinale ein.

Das afrikanische Team agierte in der ersten Halbzeit geduldig und nutzte in der zweiten Halbzeit seine Chancen maximal aus, um seinen Lauf im Turnier fortzusetzen.