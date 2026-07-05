Warum verzichtete Real auf den Transfer von Enso Fernández

Der Madrider Klub Real hat beschlossen, den Chelsea-Mittelfeldspieler Enso Fernández während der Sommertransferperiode nicht zu verpflichten. Die Klubführung ist der Meinung, dass der Spielstil des argentinischen Fußballers nicht vollständig zu den aktuellen Plänen der Mannschaft passt.

Real macht den Gerüchten ein Ende

Laut dem Journalisten Ramon Álvarez haben die Madrilenen auch eine offizielle Erklärung abgegeben, um den ständigen Berichten über einen Transfer von Enso Fernández ein Ende zu setzen.

Damit ist die Wahrscheinlichkeit, dass der 24-jährige Mittelfeldspieler in naher Zukunft zum Santiago Bernabéu wechselt, praktisch vom Tisch.

Der Grund — Valverde und Bellingham

Laut der Quelle ist die Real-Führung der Ansicht, dass Enso Fernández sich taktisch nicht ausreichend mit Federico Valverde und Jude Bellingham auf einer Linie in Einklang bringen lässt.

Der Madrider Klub plant, das Mittelfeld künftig genau um Valverde und Bellingham herum aufzubauen. Aus diesem Grund wurde es als nicht sinnvoll erachtet, große Summen für einen weiteren teuren zentralen Mittelfeldspieler auszugeben.

Ensos Preis: 90 Millionen Euro

Das Portal Transfermarkt schätzt den aktuellen Marktwert von Enso Fernández auf 90 Millionen Euro.

Der argentinische Fußballspieler bleibt einer der wichtigsten Spieler von Chelsea. In der aktuellen Transferstrategie von Real fand sich jedoch kein Platz für ihn.

Nun wird erwartet, dass die Madrilenen ihre Aufmerksamkeit nicht dem Mittelfeld, sondern der Verstärkung anderer Positionen im Kader widmen.