Computer- und Smartphone-Preise steigen: Samsung erhöht DRAM-Speicherpreise um 20 Prozent

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Computer- und Smartphone-Preise steigen: Samsung erhöht DRAM-Speicherpreise um 20 Prozent

Samsung, ein führender Akteur auf dem globalen Elektronikmarkt, hat beschlossen, die Preise für seine DRAM-Chips (Dynamic Random-Access Memory) in der nächsten Phase zu erhöhen. Das Unternehmen hat seine Kunden offiziell darüber informiert, dass die durchschnittlichen Verkaufspreise im laufenden Quartal um etwa 20 Prozent steigen werden. Es wird erwartet, dass sich dies nicht nur auf industrielle Ausrüstung, sondern auch direkt auf die Preise von Smartphones und Laptops für Endverbraucher auswirkt. Berichtet von Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ist die Preiserhöhung für Samsung-Produkte eine Fortsetzung eines stabilen Trends der letzten Monate. Zahlen zeigen, dass der Durchschnittspreis für DRAM-Chips im ersten Quartal 2024 um mehr als 90 Prozent stieg und im zweiten Quartal um weitere 50 Prozent. Im Rahmen der neuen Preispolitik wird erwartet, dass insbesondere leistungsstarke LPDDR5X-Chips deutlich teurer werden.

Künstliche Intelligenz und Marktengpässe

Experten zufolge ist die rasante Entwicklung von KI-Technologien (AI) der Hauptgrund für die Preiserhöhungen. Große Rechenzentren benötigen derzeit enorme Speichermengen, um ChatGPT und andere große Sprachmodelle zu unterstützen. TrendForce-Analysten schätzen, dass die gesamten DRAM-Marktpreise im dritten Quartal um 13–18 Prozent und NAND-Flash-Speicher um 10–15 Prozent steigen werden.

Dieser Prozess wird sich auch auf den Markt in Usbekistan auswirken. Die meisten in unserem Land verkauften Laptops und Smartphones sind auf Samsung-Komponenten angewiesen. Wenn 16 GB RAM früher als Standard galten, könnten Geräte mit dieser Speichermenge nun in das "Luxus"-Segment fallen oder ihre Preise könnten deutlich steigen.

Hersteller, darunter Apple und andere große Marken, haben begonnen, die steigenden Komponentenkosten in die Produktionskosten des Endprodukts einzubeziehen. Apple beispielsweise begründete die Preiserhöhung einiger neuer Modelle mit den gestiegenen Kosten für Speicher und andere Komponenten. Dieser Trend wird besonders in der zweiten Jahreshälfte im Segment der Flagship-Smartphones und Gaming-Laptops deutlich sichtbar sein.

Folgen für Verbraucher

Die Preiserhöhung für Speicherchips betrifft folgende Geräte am stärksten:

  • Leistungsstarke Flagship-Smartphones;
  • Gaming-Laptops;
  • Premium-Ultrabooks;
  • Server und Unternehmens-Workstations.
Derzeit kann das Angebot die wachsende Nachfrage nicht befriedigen. Solange der Mangel an Komponenten für die AI-Infrastruktur anhält, ist es zu früh, über sinkende Speicherpreise zu sprechen. Experten raten Nutzern, die den Kauf eines neuen Geräts planen, ihren Kauf nicht aufzuschieben, da die Einzelhandelspreise bis zum Jahresende voraussichtlich weiter steigen werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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