Eldor Shomurodov bleibt bis 2028 bei Istanbul Başakşehir

Der usbekische Nationalspieler Eldor Shomurodov wird seine Karriere bei Istanbul Başakşehir fortsetzen. Der türkische Verein hat offiziell bekannt gegeben, dass er die Transferrechte des Spielers von Roma vollständig erworben hat.

Der neue Vertrag zwischen den Parteien gilt bis zum Sommer 2028.

Leihe endete erfolgreich

Shomurodov wechselte im Juli 2025 auf Leihbasis von Roma zu Istanbul Başakşehir.

Der usbekische Stürmer wurde in kurzer Zeit zu einem der wichtigsten Spieler der Mannschaft. Nach seinen zuverlässigen und produktiven Leistungen entschied sich der türkische Verein, den Transfer vollständig abzuschließen.

23 Tore in 44 Spielen

Eldor Shomurodov kam in der vergangenen Saison in 44 Spielen in allen Wettbewerben zum Einsatz.

In diesen Spielen erzielte der Stürmer:

23 Tore;

6 Torvorlagen.

Dieses Ergebnis zeigte, dass Shomurodov eine überaus erfolgreiche erste Saison in der Türkei absolvierte.

Marktwert von 7 Millionen Euro

Laut Transfermarkt beträgt der aktuelle Marktwert von Eldor Shomurodov 7 Millionen Euro.

Mit dem neuen Vertrag hat Başakşehir einen seiner wichtigsten Stürmer langfristig an den Verein gebunden.

Shomurodovs Erfahrung bei europäischen Vereinen

Im Laufe seiner Karriere hat Eldor Shomurodov auch in den russischen und italienischen Ligen gespielt.

Er hat Vereine wie Rostov, Genoa, Roma, Spezia und Cagliari vertreten. Nun setzt er ein neues Kapitel seiner Karriere bei Istanbul Başakşehir fort.

Nach 23 Toren in der vergangenen Saison erwarten die Fans noch bessere Leistungen von Shomurodov.