AI-Rennen: Microsoft und Startups setzen auf Fusionsenergie

Angesichts der raschen Entwicklung von AI-Technologien und des starken Anstiegs des Energieverbrauchs von Data-Centern sind große Technologiegiganten gezwungen, nach alternativen Energiequellen zu suchen. Heute stehen im Zentrum dieses Rennens zwei Startups aus dem Bundesstaat Washington — Helion Energy und Zap Energy. Sie versuchen, die Fusionstechnologie, die jahrzehntelang nur im theoretischen und experimentellen Stadium verblieben ist, zu kommerzialisieren. Ixbt.com bericht et darüber.

Helion Energy hat bereits einen Vertrag mit Microsoft zur Stromversorgung künftiger Data-Center unterzeichnet. Das Unternehmen plant, bis 2028 die erste kommerzielle Fusionsanlage der Welt in Betrieb zu nehmen. Derzeit wird zu diesem Zweck die Orion-Station mit einer Leistung von 50 Megawatt errichtet. Insgesamt wurden für das Projekt 1,5 Milliarden Dollar an Investitionen mobilisiert, was zu den größten finanziellen Kennzahlen in diesem Bereich zählt.

Neue technologische Ansätze

Die Technologie von Helion Energy basiert auf dem magnetischen Kompressionsverfahren von Plasma. Dabei wird überhitztes Plasma auf Geschwindigkeiten von bis zu 1 Million Meilen pro Stunde beschleunigt und mit Hilfe starker Magnetfelder komprimiert. Die daraus resultierende Energie soll ohne herkömmlichen Dampfzyklus direkt in elektrischen Strom umgewandelt werden. Laut ixbt.com arbeitet das Unternehmen parallel an einem kleineren experimentellen Stand namens Tiny Merge, um innerhalb der festgelegten kurzen Fristen Ergebnisse zu erzielen.

Auf der anderen Seite bietet das Startup Zap Energy seinen alternativen Ansatz an. Dieses vom US-Energieministerium (DOE) unterstützte Projekt nutzt die Z-Pinch-Methode. Dabei wird Plasma mit Hilfe eines starken elektrischen Stroms komprimiert und erzeugt dabei sein eigenes Magnetfeld. Zap Energy hat bisher 330 Millionen Dollar an Investitionen gesammelt und verfolgt eine etwas andere Strategie.

Zap Energy plant, nicht nur Fusion, sondern auch herkömmliche Kernspaltungstechnologie einzusetzen. Das Startup zielt darauf ab, durch die Entwicklung eines 10-Megawatt-Mikroreaktors auf Basis von Toshiba-Lösungen Zwischeneinnahmen zu erzielen. Dies ist das weltweit erste offizielle Projekt, das Fusions- und Kernspaltungsstrategien kombiniert. Laut Unternehmensvertretern ermöglicht dieser Ansatz eine schnellere Markteinführung von Energielösungen für die AI-Infrastruktur und eine Risikominderung.

Globaler Wettbewerb und künftige Herausforderungen

Heute arbeiten weltweit mehr als 50 Unternehmen an Fusionsenergie. Zu ihnen gehören folgende große Projekte:

Commonwealth Fusion Systems;

Avalanche Energy;

General Fusion;

Chinas groß angelegte staatliche Programme.

Experten zufolge bleibt das Erreichen einer stabilen kommerziellen Fusionsenergieerzeugung jedoch eine komplexe ingenieurtechnische Herausforderung. Viele Experten warnen, dass diese Technologie trotz hoher Investitionen auch in den kommenden Jahrzehnten möglicherweise nicht vollständig umgesetzt wird. Dennoch beschleunigt das Interesse großer Verbraucher wie Microsoft die Projektfinanzierung und das Forschungstempo.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Fusionsenergie mittlerweile nicht mehr nur ein fundamentales wissenschaftliches Ziel ist, sondern zu einem infrastrukturellen Rennen zur Versorgung der AI-Wirtschaft geworden ist. Der steigende Strombedarf von Data-Centern ist der entscheidende Faktor, der die Lebensfähigkeit solcher innovativen Projekte bestimmt.