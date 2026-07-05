Im zweiten Spiel des Achtelfinales der Weltmeisterschaft besiegte die französische Nationalmannschaft Paraguay mit minimalem Ergebnis. Das Schicksal der Partie entschied ein einziger Treffer von Kylian Mbappé per Elfmeter.

Die Partie wurde von der usbekischen Schiedsrichtercrew unter der Leitung von Ilgiz Tantashev gepfiffen.

Ein Tor entschied das Schicksal

Im Laufe der Partie zeigten beide Teams vorsichtigen Fußball. Zwar dominierte Frankreich in der Ballkontrolle, doch die paraguayische Abwehr widerstand lange Zeit den Angriffen des Gegners.

In der 70. Minute erhielt Frankreich einen Elfmeter. Kylian Mbappé nutzte die Chance effizient und eröffnete den Trefferstand.

Dieses Tor blieb das einzige der Partie — 0:1.

Usbekische Schiedsrichter leiten wichtiges Spiel

Diese Achtelfinalpartie wurde von den usbekischen Schiedsrichtern unter der Leitung von Ilgiz Tantashev geleitet.

In der hart umkämpften und kompromisslosen Partie zeigten die Schiedsrichter den französischen Spielern Bradley Barcola, Manu Koné und Michael Olise die gelbe Karte.

Frankreichs nächster Gegner — Marokko

Die von Didier Deschamps betreute Frankreichmannschaft sicherte sich durch diesen Sieg die Teilnahme am Viertelfinale der Weltmeisterschaft.

Die Franzosen, die mittlerweile zu den Favoriten zählen, werden nun um den Einzug ins Halbfinale gegen die marokkanische Nationalmannschaft antreten.

WM 2026. Achtelfinale

Paraguay — Frankreich 0:1

Tor: Mbappé, 70. Minute — per Elfmeter.

Paraguay: Hill, Velázquez, Alderete (Canales, 58), Cáceres, Alonso, G. Gómez (Mauricio, 71), D. Gómez, Almirón (Avalos, 71), Cubas, Galarza, Enciso (Caballero, 61).

Frankreich: Maignan, Digne, Upamecano, Koundé, Saliba, Koné, Rabiot, Dembélé (Cherki, 84), Mbappé, Olise, Barcola (Doué, 61).

Verwarnungen: Barcola — 19, Koné — 81, Olise — 90+7.