Kylian Mbappes Tor bringt Frankreich ins Viertelfinale: Paraguays Widerstand gebrochen

Die französische Nationalmannschaft errang im Achtelfinale der Weltmeisterschaft einen hart umkämpften Sieg gegen Paraguay und sicherte sich das Ticket für die nächste Runde des Turniers. Bei der in Philadelphia ausgetragenen Partie trafen Didier Deschamps' Schützlinge auf mehr Widerstand als erwartet. Obwohl Frankreich als Favorit galt, hielt der südamerikanische Vertreter seine Abwehrlinie standhaft. Goal.com berichtet darüber.

In der ersten Halbzeit konnte Frankreichs sternenbesetzter Angriff kaum gefährliche Situationen schaffen. Paraguay, das in der vorherigen Runde Deutschland aus dem Turnier geworfen hatte, zeigte auch diesmal ein diszipliniertes Spiel. Laut Goal.com blieben Frankreichs Angriffsbemühungen lange Zeit erfolglos, und das Spiel wurde für die Fans zu einem langweiligen Spektakel.

Mbappes und Messis Bilanz

Erst in der 70. Minute gelang Frankreich die Führung. Desire Doue wurde im Strafraum des Gegners von Diego Gomez zu Fall gebracht, woraufhin der Schiedsrichter auf Strafstoß entschied. Kylian Mbappe, der an den Elfmeter trat, nutzte die Chance effektvoll und traf ins Tor. Dieses Tor brachte nicht nur seiner Mannschaft den Sieg, sondern stellte Mbappe auch mit Lionel Messi in Bezug auf die Anzahl der Weltmeisterschaftstore gleich.

Obwohl das Tor fiel, konnte Frankreichs Offensivtrio in dieser Partie nicht seine beste Leistung zeigen. Aufgrund mangelnder präziser Zuspiele blieb Kylian Mbappe lange Zeit ohne Ball. Dennoch entschied sein kühl verwandelter Elfmeter das Schicksal des Spiels.

Solide Abwehrleistung

Die paraguayische Nationalmannschaft drängte in den letzten 20 Minuten des Spiels nach vorne, um den Ausgleich zu erzielen. Die Bemühungen von Gustavo Alfaro's Schützlingen reichten jedoch nicht aus, um Frankreichs Abwehr zu durchbrechen. Insbesondere der Bayern-Verteidiger Dayot Upamecano und Arsenals William Saliba erledigten ihre Aufgaben hervorragend. Sie neutralisierten die wenigen Konter des Gegners rechtzeitig.

Für Frankreichs Torwart, Milans Mike Maignan, verlief dieser Abend recht ruhig. Abgesehen davon, dass er einige Flanken abfing, geriet er nicht in ernsthafte Gefahr. Obwohl die Gesamtleistung der Mannschaft etwas träge wirkte, fiel das Ergebnis positiv aus.

Frankreich wird nun im Viertelfinale auf die marokkanische Nationalmannschaft treffen. Dieser Sieg war ein wichtiger Schritt für Deschamps' Team, aber Experten betonen die Notwendigkeit, die Angriffsintensität in den kommenden Spielen zu erhöhen. Die Begegnung mit Marokko wird für die Franzosen zu einer ernsthaften Bewährungsprobe.