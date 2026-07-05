Revolution in der Halbleiterbranche: Fehlerfreie GaN-Chip-Designtechnologie vorgestellt

·26·Technologie
Revolution in der Halbleiterbranche: Fehlerfreie GaN-Chip-Designtechnologie vorgestellt

In der Halbleiterindustrie ist der Chip-Herstellungsprozess eine äußerst komplexe und kostspielige Phase. Keysight Technologies hat in Zusammenarbeit mit dem taiwanischen Unternehmen WIN Semiconductors eine neue Plattform zur Entwicklung von Hochfrequenz-Chips auf Basis von Galliumnitrid (GaN) vorgestellt. Diese innovative Lösung zielt darauf ab, Chips bereits beim ersten Versuch fehlerfrei herzustellen, und soll die Kosten in technologischen Prozessen drastisch senken. Ixbt.com berichtet .

Derzeit kann ein einziger Fehler im Chip-Design den gesamten Fertigungsprozess zum Stillstand bringen und ein Neudesign erzwingen. Das bedeutet für Unternehmen wochenlanger Zeitverlust und Verluste in Millionenhöhe. Laut Ixbt.com ermöglicht die neue Plattform eine 100-prozent genaue Modellierung der Chip-Leistung vor der Produktionsfreigabe.

Vereinfachung des technologischen Prozesses

Dieses System integriert die Keysight Advanced Design System (ADS)-Software und das WIN NP 120P (PDK)-Design-Toolkit in eine einzige Umgebung. Dadurch können Ingenieure nicht nur den Chip selbst, sondern auch seine Wechselwirkung mit Gehäuse, Leiterplatte und Messgeräten virtuell testen. So wird bereits vor dem Produktionsstart bekannt, wie das Produkt unter realen Bedingungen funktioniert.

Galliumnitrid (GaN)-Technologie ist heute für die Hochfrequenzelektronik von entscheidender Bedeutung. Sie zeichnet sich durch eine höhere Spannungs- und Temperaturbeständigkeit im Vergleich zu herkömmlichen Silizium-Chips aus. Die neue Plattform vereinfacht die Arbeit mit diesem komplexen Material und hilft Herstellern, wettbewerbsfähige Produkte schneller auf den Markt zu bringen.

Anwendungsgebiete und Marktaussichten

Mit der neuen Technologie entwickelte Chips werden in folgenden Bereichen breit eingesetzt:
  • Basisstationen im 5G-Kommunikationsstandard;
  • Hochgeschwindigkeits-WLAN-Geräte;
  • Satellitenkommunikationssysteme;
  • Moderne Radar- und Rüstungsindustrieausrüstung.

Auch in Usbekistan sind solche technologischen Lösungen vor dem Hintergrund der Erweiterung von 5G-Netzen und der Entwicklung der digitalen Infrastruktur von aktueller Bedeutung. Sinkende Kosten für Hochfrequenzgeräte und verbesserte Energieeffizienz wirken sich direkt positiv auf die Qualität der den Verbrauchern bereitgestellten Kommunikation aus.

Laut Prognosen von Experten könnte der Weltmarkt für Hochfrequenz-GaN-Lösungen bis 2031 2,77 Milliarden Dollar erreichen. Die Partnerschaft zwischen Keysight und WIN Semiconductors zielt darauf ab, diesen riesigen Markt anzuführen und dem Konzept des „Re-Spins" in der Chip-Herstellung ein Ende zu setzen. Dies bringt das Innovationstempo für Technologie-Startups und große Konzerne auf ein neues Niveau.

KeysightHalbleiter5GTechnologieMikrochip
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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