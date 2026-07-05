Rustam Ashurmatov: „Eine solche Feier anzunehmen war schwer"

Die Rückkehr der usbekischen Nationalmannschaft von der Weltmeisterschaft wurde zu einem großen Fest. Doch nach den Worten von Verteidiger Rustam Ashurmatov fühlten sich die Spieler bei dieser Empfangszeremonie nicht so glücklich wie erwartet, sondern im Gegenteil unwohl.

„Kun.uz" sagte der Fußballer in einem Interview offen über die WM-Ergebnisse, die Unterstützung der Fans und die wahre Bewertung der Nationalmannschaft.

„Wir fragten uns, warum sie uns so sehr feiern"

Nach Ashurmatovs Angaben hatten die Spieler nicht erwartet, dass bei ihrer Rückkehr nach Usbekistan eine so große Empfangszeremonie organisiert würde.

Nach der Ermutigung der Nationalmannschaft durch den Präsidenten wurde eine spezielle Veranstaltung organisiert, um die Stimmung der Spieler zu heben. Doch die Teammitglieder konnten sich bei der Feier nicht frei fühlen, da sie mit den Ergebnissen unzufrieden waren.

„Wir sind nicht aus der Gruppe gekommen und haben keinen einzigen Sieg errungen. Aber sie haben uns mit einem riesigen Fest empfangen. Nicht nur ich, auch andere Spieler fühlten sich unwohl. Wir dachten: ‚Warum feiern sie uns so sehr?'", sagte Ashurmatov.

Erste Weltmeisterschaft — historisch, aber unbefriedigendes Ergebnis

Die Teilnahme der usbekischen Nationalmannschaft an der WM war ein historisches Ereignis für den Fußball des Landes. Die Nationalmannschaft qualifizierte sich erstmals für die Weltmeisterschaft und erfüllte den Traum von Millionen Fans.

Dennoch betonte Ashurmatov, dass die Spieler sich nicht mit bloßer Teilnahme begnügen wollten.

„Ja, wir haben uns für die WM qualifiziert und daran teilgenommen. Zum ersten Mal dabei zu sein, ist natürlich gut. Aber tief in uns konnten wir so einen festlichen Empfang nicht annehmen", sagte der Verteidiger.

Ashurmatov bewertete das Team mit 2 oder 3 Punkten

Als der Fußballer die WM-Teilnahme der Nationalmannschaft auf einer 10-Punkte-Skala bewertete, äußerte er eine sehr anspruchsvolle Meinung über sich und seine Teamkollegen.

Seiner Aussage nach ließen die 11 kassierten Tore keinen Raum für eine hohe Bewertung.

„Ich würde dem Team 2 oder 3 Punkte geben. Denn wir haben 11 Gegentore kassiert — das ist sehr viel. Wofür sollte ich sonst eine höhere Bewertung geben?", sagte Ashurmatov.

Fans zeigten bis zum Ende Vertrauen

Auch nach den Niederlagen gegen Kolumbien und Portugal setzten die usbekischen Fans ihre Unterstützung der Nationalmannschaft fort.

Ashurmatov sagte, dass die Spieler dieses Vertrauen und diese Zuneigung sehr gut spürten. Zugleich verschwieg er nicht, dass die Unterstützung der Fans den Schmerz der Niederlagen auf dem Feld nicht lindern konnte.

„Wir haben den Traum unseres ganzen Volkes, ganz Usbekistans erfüllt. Auch nach den Niederlagen haben die Fans an uns geglaubt. Aber wir haben trotzdem verloren", sagte der Fußballer.

Diese Worte von Rustam Ashurmatov zeigten, wie schwer die Mitglieder der Nationalmannschaft die WM-Ergebnisse nahmen. Eine historische Qualifikation wurde erreicht, aber die Spieler selbst verstehen nun gut, dass nicht mehr nur Teilnahme, sondern Ergebnisse und Siege erwartet werden.