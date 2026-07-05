Harter Schlag für Marokko und Bayern München: Ismael Saibari verletzt

Der Siegeszug der marokkanischen Nationalmannschaft bei der Weltmeisterschaft wurde durch einen unerwarteten Rückschlag unterbrochen. Der wichtigste Mittelfeldspieler der Mannschaft, Ismael Saibari, zog im Viertelfinalspiel gegen Kanada eine schwere Verletzung zu und musste den Platz vorzeitig verlassen. Diese Situation bereitet nicht nur der Nationalmannschaft, sondern auch den Verantwortlichen seines neuen Vereins, dem FC Bayern München, große Sorgen. Laut Goal.com berichtet .

Bereits in der 20. Minute des Spiels spürte der 25-jährige Fußballer starke Schmerzen in der rechten Wade. Trotz mehrerer Versuche, weiterzuspielen, bat er schließlich um eine Auswechslung. Die tiefe Trauer und die Tränen in Saibaris Gesicht beim Verlassen des Spielfelds lassen darauf schließen, wie ernst die Verletzung sein könnte. Trainer Mohamed Ouahbi war gezwungen, Soufiane Rahimi für ihn einzusetzen.

Unerwartetes Problem nach dem Transfer

Diese Verletzung stellt nicht nur die Teilnahme des Spielers am Turnier, sondern auch seine neue Karriere im Verein infrage. Laut Goal.com hatte Bayern München vor wenigen Tagen den Transfer von Ismael Saibari offiziell bekannt gegeben. Die Münchner unterschrieben mit dem vom PSV für 50 Millionen Euro verpflichteten Mittelfeldspieler einen langfristigen Vertrag bis 2031.

Ismael Saibari war während des Turniers einer der besten Spieler in den Reihen der „Atlaslöwen“. Bis zur K.-o.-Phase konnte er drei Tore erzielen. Sein Ausfall ist ein herber Schlag für die Meisterschaftsambitionen Marokkos, da das Spiel im Zentrum maßgeblich über diesen Spieler aufgebaut war.

Das Ausmaß der Verletzung ist derzeit noch nicht vollständig bekannt. Medizinische Untersuchungen in den kommenden Stunden werden Klarheit über die weitere Teilnahme des Spielers an der Weltmeisterschaft 2026 bringen. Sollte es sich um eine einfache Muskelzerrung handeln, könnte er in den späteren Phasen des Turniers zurückkehren. Im Falle eines Muskelfaserrisses würde er jedoch nicht nur das Turnier, sondern auch die Saisonvorbereitung in der Bundesliga verpassen.

Der einzige Trost für die marokkanischen Fans ist, dass das offensive Potenzial der Mannschaft weiterhin hoch ist. Obwohl Saibari den Platz verlassen musste, gelang Brahim Diaz mit seinem hervorragenden Spiel zwei Torvorlagen und sicherte dem Team einen 3:0-Sieg. Dennoch könnte der Verlust eines Hauptstars vor dem Viertelfinale taktisch ernsthafte Probleme verursachen.

Die Führung und das medizinische Team von Bayern München stehen derzeit in ständigem Kontakt mit den Ärzten der marokkanischen Nationalmannschaft. Für den deutschen Rekordmeister ist es eines der schlimmsten Szenarien, dass der Neuzugang die Saison mit einer Verletzung beginnt.