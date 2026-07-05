Frankreich besiegte Paraguay und zog ins Viertelfinale ein

Frankreich besiegte Paraguay im Achtelfinale der Weltmeisterschaft mit minimalem Ergebnis. Das einzige Tor der Partie erzielte Kylian Mbappe in der 70. Minute. Dieses Tor sicherte Frankreich den Einzug in die nächste Runde. Der Name des Stadions, in dem das Spiel ausgetragen wurde, war in den bereitgestellten Informationen nicht angegeben.

Im Laufe des Spiels hatte Frankreich eine deutliche Überlegenheit bei Ballbesitz und Anzahl der Angriffe. Didier Deschamps' Mannschaft schoss 15-mal in Richtung des gegnerischen Tores, davon 5-mal auf das Tor. Paraguay kam zu 5 Schüssen, von denen nur einer aufs Tor ging.

Frankreichs Dominanz zeigte sich auch in den Ballbesitzstatistiken. Die europäische Mannschaft kontrollierte den Ball zu 76 Prozent, während Paraguays Wert bei 24 Prozent lag.

Die französischen Spieler führten während des Spiels 562 Pässe aus und verzeichneten eine Passgenauigkeit von 90 Prozent. Paraguay spielte 175 Pässe, von denen 57 Prozent ihr Ziel erreichten.

Bei den Eckbällen hatte Paraguay 12 und Frankreich 11 Möglichkeiten. Die Franzosen begingen 12 Fouls und erhielten 3 gelbe Karten. Die paraguayischen Spieler begingen 2 Fouls und erhielten keine Karten. In der Partie wurden weder rote Karten noch Abseits verzeichnet.

Am Ende brachte Kylian Mbappes Tor in der 70. Minute Frankreich den Sieg. Paraguay, das sich in der Verteidigung lange Zeit widersetzte, schied im Achtelfinale aus.