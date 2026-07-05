Apple stoppt Arbeit an AirPods Pro mit Kameras: Revolutionäres Projekt verzögert sich

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Apple stoppt Arbeit an AirPods Pro mit Kameras: Revolutionäres Projekt verzögert sich

Apple hat die Entwicklung einer revolutionären Version seiner beliebten AirPods Pro-Ohrhörer mit eingebauten Kameras vorerst gestoppt. Das Gerät sollte künstliche Intelligenz erweitern und die Umgebung des Nutzers durch visuelle Wahrnehmung analysieren. Die Nachricht über die Aussetzung des Projekts wurde von einem der bekanntesten Insider der Tech-Welt enthüllt. Berichtet von Ixbt.com, berichtet .

Laut einem Beitrag auf X von einem Prototypen-Sammler und Insider namens Kosutami wurde das Projekt, das zuvor als nahezu abgeschlossen galt, nun in den Status „suspended" versetzt. Obwohl keine genauen Gründe für die Entscheidung genannt wurden, widerspricht die Nachricht den positiven Prognosen, die zuvor von Bloomberg verbreitet wurden. Frühere Berichte deuteten darauf hin, dass sich das Gerät in einem fortgeschrittenen Teststadium befand und bald für die Massenproduktion bereit sein würde.

Künstliche Intelligenz und „smarte" Augen

Die Kernidee des Projekts bestand darin, über Infrarotkameras in den Ohrhörern zu erkennen, wo sich der Nutzer befindet und worauf er blickt. Diese Kameras sollten keine Fotos oder Videos aufnehmen, sondern Umgebungsdaten sammeln. Die gesammelten Informationen sollten an die Apple Intelligence-Plattform und den Siri-Sprachassistenten weitergeleitet werden, damit das System präzisere und kontextbezogene Empfehlungen geben kann.

Berichten zufolge arbeitet Apple bereits seit über vier Jahren an diesem Projekt. Der Weg des Geräts auf den Markt hängt direkt von der Bereitschaft einer neuen, intelligenteren Version des Siri-Assistenten ab. Derzeit sind die modernsten Funktionen von Siri nur in Beta-Versionen des iOS-Betriebssystems verfügbar und der breiten Öffentlichkeit noch nicht vollständig zur Verfügung gestellt.

Gründe für die Verzögerung und Erwartungen

Die Verzögerung des Projekts könnte nicht nur auf Softwaremängel, sondern auch auf Probleme bei der Bauteillieferung zurückzuführen sein. In letzter Zeit beeinflussen Berichte über Engpässe bei Halbleitern und Speicherchips die Produktionspläne selbst von Giganten wie Apple. Darüber hinaus stellten die technischen Herausforderungen bei der Integration der Kameras in das Ohrhörergehäuse eine ernsthafte Hürde für die Ingenieure dar.

Ursprünglichen Schätzungen zufolge sollten die AirPods Pro mit Kameras in der ersten Hälfte von 2026 auf den Markt kommen. Der aktuelle Status des Projekts bedeutet jedoch, dass diese Zeitpläne wahrscheinlich deutlich nach hinten verschoben werden oder das Gerätekonzept vollständig überarbeitet wird. Für Apple-Nutzer kam diese Nachricht unerwartet, da viele das Gerät als den nächsten „smarten" Schritt nach dem Vision Pro-Headset erwartet hatten.

Es ist erwähnenswert, dass Apple häufig Projekte in der Prototypenphase stoppt, um sie später in verfeinerter Form wieder aufzugreifen. Vorerst müssen sich AirPods Pro-Fans auf Updates bestehender Modelle freuen und abwarten, wie die Apple Intelligence-Funktionen auf Standard-Ohrhörern funktionieren.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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