Bruno Guimaraes: Erling Haaland betreibt Psychospiele, um Brasilien unter Druck zu setzen

Die Spannungen steigen vor dem WM-Viertelfinale zwischen Brasilien und Norwegen. Brasiliens Mittelfeldspieler Bruno Guimaraes hat auf Äußerungen des gegnerischen Stürmers Erling Haaland reagiert und ihn einer gewissen "Taktik" bezichtigt. Seiner Meinung nach stellt der norwegische Star den fünffachen Weltmeister als klaren Favoriten dar, um den Druck von seiner eigenen Mannschaft zu nehmen. Goal.com berichtet .

Erling Haaland hatte Brasilien in seinen Interviews vor dem Spiel als Favoriten bezeichnet. Bruno Guimaraes betonte jedoch in einem Interview mit Caze TV, dass dies lediglich ein taktischer Schachzug sei. "Er weiß genau, was er sagt, und ist ziemlich gerissen dabei. Er will die gesamte Verantwortung auf die Champions, also auf uns, abwälzen. Um ehrlich zu sein, ist mir egal, was die Leute sagen. Fußball wird auf dem Platz entschieden, und in einem 11-gegen-11-Spiel ist alles möglich", sagte der brasilianische Fußballer.

Laut Goal.com ist Norwegen historisch gesehen ein unangenehmer Gegner für Brasilien. In direkten Vergleichen gewannen die Skandinavier zweimal und spielten zweimal unentschieden. Dennoch ist die Mannschaft von Carlo Ancelotti fest entschlossen, diese unerwünschte Tradition zu brechen und sich einen Platz im Viertelfinale zu sichern.

Plan, Haaland zu stoppen, und das Duell im Zentrum

Guimaraes bewertete die Gefährlichkeit von Erling Haaland hoch und bezeichnete ihn neben Harry Kane als einen der besten Stürmer der Welt. Seiner Meinung nach besteht die Hauptaufgabe für Brasiliens Verteidigung darin, zu verhindern, dass der Ball zum norwegischen Torschützen gelangt. Um den Stürmer, der bisher fünf Tore im Turnier erzielt hat, unschädlich zu machen, wollen die Brasilianer eine Taktik des "Verteidigens beim Angriff" anwenden.

"Wir müssen sicherstellen, dass der Ball nicht zu ihm gelangt. Er muss ständig bewacht werden, denn eine einzige Chance reicht ihm aus, um das Schicksal des Spiels zu entscheiden. Keinen freien Raum zu lassen, wird unser Hauptziel sein", fügte der Mittelfeldspieler hinzu. Im brasilianischen Lager wurde auch die Überlegenheit des Gegners bei Standardsituationen und die Gefahr durch ihre großen Spieler gesondert analysiert.

Diese Partie ist nicht nur für beide Teams bedeutend, sondern auch für das Duell zwischen zwei zentralen Mittelfeldstars — Bruno Guimaraes und Martin Odegaard. Gegen Arsenal-Kapitän Martin Odegaard zu spielen, wird für Bruno eine besondere Bewährungsprobe sein. Der brasilianische Fußballer, der während des Turniers 44,4 km zurückgelegt hat, ist zuversichtlich, in diesem Kampf die Oberhand zu behalten.

Der Sieger dieses Duells zieht ins WM-Viertelfinale ein. Brasilien wird sich auf seine technische Überlegenheit verlassen, während Norwegen auf disziplinierte Verteidigung und Erling Haalands individuelle Klasse hofft. Das Spiel wird zweifellos reich an Überraschungen sein, da beide Teams darauf abzielen, ein neues Kapitel in ihrer Geschichte zu schreiben.