Nottingham Forest peilt Liverpool-Mittelfeldspieler zur Kaderverstärkung an

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Nottingham Forest peilt Liverpool-Mittelfeldspieler zur Kaderverstärkung an

Nottingham Forest, ein Teilnehmer der englischen Premier League, hat im Sommertransferfenster mit einer ernsthaften Überarbeitung des Kaders begonnen. Nachdem Elliot Anderson für eine Rekordsumme von 116 Millionen Pfund zu Manchester City gewechselt ist, zieht die Klubführung den Liverpool-Absolventen Curtis Jones als Kandidaten in Betracht, um die vakante zentrale Position zu besetzen. Goal.com bericht berichtet.

Laut Informationen von GOAL.com fürchtet der 23-jährige, in Liverpool geborene Mittelfeldspieler, unter dem neuen Trainer Andoni Iraola in Anfield nicht genügend Spielpraxis zu erhalten. Aus diesem Grund hat Jones den Wunsch geäußert, seine Karriere bei einem anderen Verein fortzusetzen und regelmäßig in der Startelf zu stehen. Dass sein Vertrag mit dem Merseyside-Klub bald ausläuft, erhöht die Transferwahrscheinlichkeit weiter.

Oliver Glasners neues Projekt

Auch in der Führung von Nottingham Forest gibt es erhebliche Veränderungen. Nach dem überraschenden Rücktritt von Vitor Pereira steht der österreichische Fachmann Oliver Glasner kurz davor, die Zügel der Mannschaft zu übernehmen. Glasner ist für seinen hochintensiven Spielstil bekannt, und ein dynamischer Mittelfeldspieler wie Curtis Jones könnte in seinem neuen System als zentrales Bindeglied fungieren.

Der ehemalige Trainer Vitor Pereira betonte, als er über seinen Rücktritt sprach, dass diese Entscheidung für ihn völlig unerwartet gekommen sei. "Obwohl diese Entscheidung ohne Vorwarnung und unerwartet getroffen wurde, respektiere ich die Schlussfolgerung, die der Klub für seine Zukunft gezogen hat. Natürlich bin ich in einer solchen Situation enttäuscht", kommentierte der portugiesische Fachmann.

Transfersumme und Konkurrenz

Nicht nur Nottingham Forest, sondern auch der italienische Meister Inter ist aktiv in den Kampf um Curtis Jones involviert. Berichten zufolge hat der Mailänder Klub bereits zwei offizielle Angebote bei Liverpool eingereicht. Der englische Klub lehnte jedoch das letzte Angebot der Italiener in Höhe von 21 Millionen Pfund ab. Liverpool fordert für seinen eigenen Nachwuchsspieler mindestens 35-40 Millionen Pfund.

Finanziell würde die Zahlung dieser Summe für Nottingham Forest keine Schwierigkeit darstellen, da die aus dem Verkauf von Anderson erhaltenen Mittel das Klubbudget erheblich aufgebessert haben. Sollte der Transfer zustande kommen, könnte Jones der erste große Neuzugang unter Glasner werden. Derzeit laufen die Verhandlungen zwischen den Parteien weiter, und der Spieler selbst sieht der Option, in der Premier League zu bleiben, positiv entgegen.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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