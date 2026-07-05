Großes solarbetriebenes Kobaltverarbeitungswerk in den USA im Bau

·25·Technologie
Großes solarbetriebenes Kobaltverarbeitungswerk in den USA im Bau

Ein einzigartiges Industrieprojekt auf Basis erneuerbarer Energiequellen hat in Arizona, USA, mit dem Bau begonnen — das Kobaltverarbeitungswerk von EVelution Energy. Die im Yuma County entstehende Anlage soll das erste groß angelegte Industrieunternehmen des Landes werden, das vollständig mit Solarenergie betrieben wird. Das Projekt ist nicht nur aufgrund seiner ökologischen Sauberkeit, sondern auch durch seine Rolle bei der Gewährleistung der strategischen Rohstoffunabhängigkeit der USA von Bedeutung. Ixbt.com bericht et darüber.

Zur Energieversorgung des Werks wird auf 61 Hektar eine 28 MW-Solarstromanlage errichtet. Laut ixbt.com wird der erzeugte Strom direkt an den Produktionskomplex geleitet, dessen Gesamtwert auf 450 Millionen Dollar geschätzt wird. Überschüssige Energie wird in speziellen Batteriesystemen gespeichert oder in das lokale Stromnetz eingespeist.

Strategische Bedeutung und Produktionskapazität

Die neue Anlage soll bis Ende 2029 ihre volle Kapazität erreichen. Danach wird das Werk jährlich rund 24.000 Tonnen Kobalthydroxid verarbeiten können. Als Endprodukte werden 20.000 Tonnen Kobaltsulfat, das für Batterien benötigt wird, und 3.000 Tonnen metallisches Kobalt, das in der Industrie weit verbreitet ist, gewonnen.

Nach Schätzungen des Unternehmens wird dieses Werk rund 40% des US-Binnenbedarfs an Kobalt decken. Zu einer Zeit, in der China den globalen Kobaltverarbeitungsmarkt anführt, dienen solche Projekte dazu, die externe Abhängigkeit der USA zu verringern. Dies ist ein besonders entscheidender Schritt in der Lieferkette für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Hightech-Geräten.

Internationale Zusammenarbeit und wirtschaftliche Effizienz

Obwohl die Verarbeitung auf US-Gebiet stattfindet, werden die Rohstoffe überwiegend aus dem Ausland importiert. EVelution Energy hat langfristige Lieferverträge mit der Demokratischen Republik Kongo für Rohstoffe geschlossen. Dies garantiert dem Werk eine stabile Rohstoffbasis.

Das Projekt soll auch der regionalen Wirtschaft erhebliche Vorteile bringen. Während Bau und Betrieb sollen insgesamt mehr als 6.200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Zudem werden beim Projekt überwiegend in den USA hergestellte Ingenieurlösungen und Materialien verwendet, was zur Unterstützung der lokalen Industrie beiträgt.

Für Länder wie Usbekistan, die sich auf erneuerbare Energiequellen konzentrieren, könnte diese Erfahrung ebenfalls von Interesse sein. Der Trend, Industrieunternehmen vollständig mit grüner Energie zu versorgen, wird zu einem globalen Phänomen und dient als wichtiger Faktor zur Senkung der Produktionskosten und der Umweltbelastung.

USAKobaltSolarenergieTechnologieÖkologie
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Gefährliche Mängel in Boeing 747-8F Frachtflugzeugen entdecktGefährliche Mängel in Boeing 747-8F Frachtflugzeugen entdecktHeute, 05:51Cyberpunk 2077 schließt sich den Weltrekordhaltern im Verkauf anCyberpunk 2077 schließt sich den Weltrekordhaltern im Verkauf anHeute, 04:59Revolution in der Halbleiterbranche: Fehlerfreie GaN-Chip-Designtechnologie vorgestelltRevolution in der Halbleiterbranche: Fehlerfreie GaN-Chip-Designtechnologie vorgestelltHeute, 04:00Apple stoppt Arbeit an AirPods Pro mit Kameras: Revolutionäres Projekt verzögert sichApple stoppt Arbeit an AirPods Pro mit Kameras: Revolutionäres Projekt verzögert sichHeute, 03:26AI-Rennen: Microsoft und Startups setzen auf FusionsenergieAI-Rennen: Microsoft und Startups setzen auf FusionsenergieHeute, 02:28Google schreibt die US-Unabhängigkeitserklärung mit KI in neuer WerbungGoogle schreibt die US-Unabhängigkeitserklärung mit KI in neuer WerbungHeute, 01:53
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Erstes iPhone 18 Design geleakt: Apple wählt unerwarteten Look
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Kommunikation mit Verstorbenen durch KI: Forschung liefert unerwartete Ergebnisse
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Verkauf hyperrealistischer humanoider Roboter in China gestartet: Preise bis zu 146.000 Dollar
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Geomagnetische Stürme verändern Oberflächentemperaturen drastisch
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Ubtech präsentiert hyperrealistische U1-Roboter mit menschlicher Haut
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
Legendäres Nokia Asha kehrt zurück: HMD bereitet Touch-Telefon der nächsten Generation vor
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
NASA findet stärkste Beweise für Leben auf dem Mars: Perseverance-Update
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme
Samsung Galaxy S23 Nutzer stoßen nach One UI 8.5 Update auf Probleme