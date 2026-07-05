Ein einzigartiges Industrieprojekt auf Basis erneuerbarer Energiequellen hat in Arizona, USA, mit dem Bau begonnen — das Kobaltverarbeitungswerk von EVelution Energy. Die im Yuma County entstehende Anlage soll das erste groß angelegte Industrieunternehmen des Landes werden, das vollständig mit Solarenergie betrieben wird. Das Projekt ist nicht nur aufgrund seiner ökologischen Sauberkeit, sondern auch durch seine Rolle bei der Gewährleistung der strategischen Rohstoffunabhängigkeit der USA von Bedeutung. Ixbt.com bericht et darüber.

Zur Energieversorgung des Werks wird auf 61 Hektar eine 28 MW-Solarstromanlage errichtet. Laut ixbt.com wird der erzeugte Strom direkt an den Produktionskomplex geleitet, dessen Gesamtwert auf 450 Millionen Dollar geschätzt wird. Überschüssige Energie wird in speziellen Batteriesystemen gespeichert oder in das lokale Stromnetz eingespeist.

Strategische Bedeutung und Produktionskapazität

Die neue Anlage soll bis Ende 2029 ihre volle Kapazität erreichen. Danach wird das Werk jährlich rund 24.000 Tonnen Kobalthydroxid verarbeiten können. Als Endprodukte werden 20.000 Tonnen Kobaltsulfat, das für Batterien benötigt wird, und 3.000 Tonnen metallisches Kobalt , das in der Industrie weit verbreitet ist, gewonnen.

Nach Schätzungen des Unternehmens wird dieses Werk rund 40% des US-Binnenbedarfs an Kobalt decken. Zu einer Zeit, in der China den globalen Kobaltverarbeitungsmarkt anführt, dienen solche Projekte dazu, die externe Abhängigkeit der USA zu verringern. Dies ist ein besonders entscheidender Schritt in der Lieferkette für die Herstellung von Elektrofahrzeugen und Hightech-Geräten.

Internationale Zusammenarbeit und wirtschaftliche Effizienz

Obwohl die Verarbeitung auf US-Gebiet stattfindet, werden die Rohstoffe überwiegend aus dem Ausland importiert. EVelution Energy hat langfristige Lieferverträge mit der Demokratischen Republik Kongo für Rohstoffe geschlossen. Dies garantiert dem Werk eine stabile Rohstoffbasis.

Das Projekt soll auch der regionalen Wirtschaft erhebliche Vorteile bringen. Während Bau und Betrieb sollen insgesamt mehr als 6.200 neue Arbeitsplätze geschaffen werden. Zudem werden beim Projekt überwiegend in den USA hergestellte Ingenieurlösungen und Materialien verwendet, was zur Unterstützung der lokalen Industrie beiträgt.

Für Länder wie Usbekistan, die sich auf erneuerbare Energiequellen konzentrieren, könnte diese Erfahrung ebenfalls von Interesse sein. Der Trend, Industrieunternehmen vollständig mit grüner Energie zu versorgen, wird zu einem globalen Phänomen und dient als wichtiger Faktor zur Senkung der Produktionskosten und der Umweltbelastung.