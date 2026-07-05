Deschamps Erklärte, Warum Das Spiel Gegen Paraguay Schwer War

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps äußerte sich nach dem Sieg über Paraguay im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 über die Begegnung.

Obwohl die Franzosen den Gegner mit 1:0 besiegten, gab Deschamps zu, dass die Partie nicht einfach war.

"Sie haben alle Möglichkeiten genutzt"

Laut Deschamps hat Paraguay im Laufe der Begegnung taktisch seine Möglichkeiten maximal ausgeschöpft.

"Das Spiel war nicht einfach. Sie haben taktisch alle Möglichkeiten genutzt", sagte der Fachmann.

Frankreichs Trainer betonte auch besonders, dass der Gegner seinen Fokus auf die Verteidigung gelegt habe.

Deschamps Bewertete Den Paraguayischen Fußball

Der französische Fachmann sagte, der von Paraguay gezeigte Fußball sei nicht attraktiv gewesen. Er bewertete jedoch die defensiven Aktionen des Gegners hoch.

"Das ist kein Fußball, der die Fans ins Stadion zieht. Aber sie haben in der Verteidigung sehr gut gespielt", sagte Deschamps.

Seinen Worten zufolge sind Spiele gegen südamerikanische Nationalmannschaften immer kompliziert.

Nun Der Gegner — Marokko

Frankreich besiegte Paraguay und zog ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Nun werden Didier Deschamps' Schützlinge um den Einzug ins Halbfinale gegen die marokkanische Nationalmannschaft antreten.