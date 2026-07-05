Der ehemalige Fußballspieler von Moskau "Spartak", Eduard Mor, kritisierte scharf die Leistung von Paraguay gegen Frankreich im Achtelfinale der Weltmeisterschaft.

Nach Ansicht des Experten haben die Paraguayer anstatt Fußball zu spielen raues Spiel gegen den Gegner gewählt, und Schiedsrichter Ilgiz Tantashev konnte die Kontrolle über das Spiel nicht rechtzeitig übernehmen.

Mbappes Elfmeter rettete Frankreich

Das in Philadelphia ausgetragene Spiel endete mit einem 1:0-Sieg für Frankreich.

Kylian Mbappe erzielte das einzige Tor des Spiels per Elfmeter. Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev zeigte zunächst keinen Strafstoß, aber nachdem die Situation per VAR überprüft wurde, wurde ein Elfmeter für Frankreich gegeben.

Mbappe nutzte die Gelegenheit und führte sein Team ins Viertelfinale.

"Solche Härte lässt sich nicht rechtfertigen"

Eduard Mor sagte, dass das Erreichen des Viertelfinales von Frankreich und Marokko ein erwartetes Ergebnis war. Allerdings war er über den Spielstil von Paraguay tief bestürzt.

"Das absolut raue und unsportliche Spiel der paraguayischen Nationalmannschaft lässt sich nicht rechtfertigen. Ich habe selbst an Spielen teilgenommen, in denen auf dem Platz Rauheiten auf krimineller Ebene vorkamen. Sie schlagen dich, treten dich und schlagen dich immer wieder", sagte Mor.

Seiner Meinung nach sind solche Aktionen angesichts der Tatsache, dass die Weltmeisterschaft ein Wettbewerb ist, den die ganze Welt verfolgt, absolut inakzeptabel.

Auch Tantashev in der Kritik

Der ehemalige Fußballspieler betonte, dass die Paraguayer raue Fouls an ihren Gegnern begingen, sowohl mit als auch ohne Ball.

"Ich habe in dieser Meisterschaft noch kein solches Bild gesehen. Schiedsrichter Ilgiz Tantashev verlor die Kontrolle über das Spiel und hatte aus irgendeinem Grund keine Eile, den Paraguayern gelbe Karten zu zeigen", sagte er.

Nach Mors Meinung hätte der Schiedsrichter die Rauheiten von Beginn des Spiels an mit Karten stoppen müssen. Da dies nicht geschah, gab es auf dem Platz keinen echten Fußball, und ständige Zusammenstöße nahmen zu.

"Insgesamt gefällt mir die Schiedsrichterei bei dieser Weltmeisterschaft. Aber genau in diesem Spiel hätten Verwarnungen rechtzeitig gegeben werden müssen. Infolgedessen haben wir keinen Fußball gesehen. Die Paraguayer haben nicht Fußball gespielt", sagte Mor.

Die Franzosen ließen sich nicht provozieren

Eduard Mor betonte auch ausdrücklich, dass die französischen Fußballspieler nicht auf die Aktionen des Gegners reagierten und keinen Provokationen erlagen.

Seinen Worten zufolge war die Tatsache, dass ein so hitziges Spiel ohne schwere Verletzungen endete, die beste Nachricht.

In einem anderen Spiel dieser Runde besiegte Marokko Kanada mit 3:0.

Am 9. Juli treffen die Nationalmannschaften von Frankreich und Marokko im Viertelfinale der Weltmeisterschaft aufeinander.

Meinen Sie, dass Tantashev den paraguayischen Fußballspielern mehr Karten hätte zeigen sollen?