Fallschirmspringer mit US-Flagge stürzt auf Menschenmenge

Bei einer der Veranstaltungen zum 250. Jahrestag der US-Unabhängigkeit kam es zu einem unerwarteten Vorfall. Im Rahmen des Festprogramms verlor ein Fallschirmspringer, der mit einer wehenden US-Flagge durch den Himmel flog, beim Landen die Kontrolle und stürzte in den Bereich, in dem sich die Zuschauer versammelt hatten.

Videos des Vorfalls, die von Zeugen aufgenommen wurden, verbreiteten sich schnell in sozialen Netzwerken. Die Aufnahmen zeigten, wie der Fallschirmspringer beim Herannahen an den Boden die Richtung nicht kontrollieren konnte und folglich dort landete, wo die Menschen standen.

Nach dem Vorfall gaben die Veranstalter bekannt, dass dem Fallschirmspringer umgehend Hilfe geleistet wurde. Laut ihren Angaben geht es dem Fallschirmspringer gut und er hat bei dem Vorfall keine schweren Verletzungen erlitten.

Obwohl dieser Vorfall unter den Festteilnehmern für kurze Zeit Verwirrung stiftete, wurde die Veranstaltung gemäß dem festgelegten Programm fortgesetzt.