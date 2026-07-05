Carlo Ancelotti warnt vor dem Spiel gegen Norwegen

Der Cheftrainer der brasilianischen Nationalmannschaft, Carlo Ancelotti, zählte vor dem Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft 2026 gegen Norwegen die Stärken des Gegners auf.

Der italienische Fachmann betonte, dass Brasilien sein bestes Spiel des Turniers zeigen müsse, um das Viertelfinale zu erreichen.

„Norwegen — ein sehr starker Gegner“

Ancelotti bewertete Norwegen als eine gut geformte und hochqualifizierte Mannschaft.

„Norwegen — ein sehr starker Gegner. Das ist eine gut geformte Mannschaft mit hoher Qualität und einer hervorragenden Spielweise“, sagte der Fachmann.

Seiner Meinung nach sind die Norweger nicht nur im Angriff gefährlich, sondern bewahren auch das Gleichgewicht zwischen Abwehr und Angriff gut.

Norwegens Zentrum die Hauptgefahr für Brasilien

Brasiliens Cheftrainer richtete besondere Aufmerksamkeit auf die Bewegungen des Gegners im Zentrum des Spielfelds.

„Norwegen spielt offensiven Fußball. Deshalb ist es sehr schwer, schnelle Gegenangriffe gegen sie zu organisieren. Besonders ihr Zentrum agiert sehr effektiv“, sagte Ancelotti.

Dies erfordert von den brasilianischen Spielern hohe Disziplin, schnelle Entscheidungen und effiziente Nutzung von Chancen.

„Es ist an der Zeit, unseren besten Fußball zu zeigen“

Ancelotti erwartet von seiner Mannschaft im entscheidenden Spiel eine maximale Leistung.

„Wir müssen unseren besten Fußball zeigen. Ich glaube, jetzt ist genau der Zeitpunkt gekommen, das umzusetzen“, sagte er.

Brasilien hatte in der Gruppenphase Japan mit 2:1 besiegt. Laut dem Trainer habe dieser schwierige Sieg das Selbstvertrauen der Mannschaft weiter gestärkt.

„Nach dem schweren Spiel gegen Japan ist unser Selbstvertrauen weiter gewachsen. Wir wollen noch stärker werden und sind auf jede Situation vorbereitet“, sagte Ancelotti.

Wann findet das Spiel Brasilien — Norwegen statt?

Das Aufeinandertreffen zwischen Brasilien und Norwegen im Rahmen des Achtelfinales der Weltmeisterschaft 2026 findet in der Nacht vom 5. auf den 6. Juli statt.

Die Partie beginnt um 01:00 Uhr Taschkenter Zeit. Die Siegermannschaft erhält das Ticket für das Viertelfinale der Weltmeisterschaft.