Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé, verbesserte seinen persönlichen Rekord, indem er die Anzahl seiner Tore in der K.o.-Phase von Weltmeisterschaften auf 11 erhöhte.

Das einzige Tor im Achtelfinale gegen Paraguay brachte die Franzosen ins Viertelfinale.

Das entscheidende Tor — in der 70. Minute

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 trat Frankreich gegen Paraguay an.

In der 70. Minute der Partie erhielten die Franzosen einen Strafstoß. Mbappé trat an, verwandelte den Strafstoß sicher und erzielte das 1:0.

In den verbleibenden Minuten änderte sich der Spielstand nicht, und Frankreich gewann mit 1:0.

Partie unter der Leitung von Tantashev

Die Begegnung fand im Lincoln Financial Field in Philadelphia, Bundesstaat Pennsylvania, USA, statt.

Der usbekische Schiedsrichter Ilgiz Tantashev leitete die Partie als Hauptschiedsrichter.

Das 11. Tor in der K.o.-Phase

Das Tor gegen Paraguay war Mbappés 11. Tor in der K.o.-Phase von Weltmeisterschaften.

Bis zur WM 2026 gehörte die beste Leistung in dieser Statistik den Legenden des brasilianischen Fußballs:

Leônidas — 8 Tore in 5 Spielen;

Ronaldo — 8 Tore in 10 Spielen.

Mbappé übertraf die Ergebnisse dieser beiden legendären Fußballspieler und erhöhte die Anzahl seiner Tore in K.o.-Spielen auf einen zweistelligen Wert.

Der Rekord wurde gegen Schweden aufgestellt

Der französische Kapitän hatte den Rekord der Brasilianer bereits in der 1/16-Final-Phase gebrochen.

In diesem Spiel traf Mbappé zweimal gegen Schweden und sicherte Frankreich einen deutlichen 3:0-Sieg.

Das Tor gegen Paraguay brachte seine Rekordmarke auf 11. Für Mbappé geht die WM weiter, was bedeutet, dass diese Zahl noch weiter steigen kann.