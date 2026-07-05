Kylian Mbappé: „Wir können auch rauen Fußball spielen“

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft, Kylian Mbappé, äußerte sich nach dem Sieg über Paraguay im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 deutlich.

Der Fußballer, der das einzige Tor der Partie per Elfmeter erzielte, betonte, dass Frankreich sich nicht nur auf schönen und offensiven Fußball beschränkt.

Mbappé wurde erneut zur entscheidenden Figur

Frankreich besiegte Paraguay mit 1:0 und zog ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.

Das einzige Tor der Begegnung fiel in der 70. Minute. Kylian Mbappé, der den fälligen Elfmeter sicher verwandelte, sicherte seinem Team einen wichtigen Sieg.

„Wir sind auch bereit, vom reinen Fußball abzuweichen“

Mbappé zufolge kann Frankreich in notwendigen Situationen seine Spielweise ändern und sich dem rauen Fußball des Gegners anpassen.

„Wenn es nötig ist, vom reinen Fußball abzuweichen, sind wir auch darauf vorbereitet. Wir haben gezeigt, dass unser Team sich nicht nur auf offensiven Fußball beschränkt“, sagte Mbappé.

Der Stürmer betonte auch, dass Paraguay von Frankreich nur schöne Kombinationen und attraktiven Fußball erwartet hatte.

„Wir können auch rau und aggressiv spielen“

Mbappé sagte, dass die gegnerischen Spieler versucht hätten, die Franzosen emotional zu machen.

„Die Paraguayer dachten, wir würden im Smoking auf den Platz kommen, um schöne Kombinationen aufzuziehen. Aber wir können auch rauen und aggressiven Fußball spielen“, sagte er.

Laut dem Fußballer versuchten die Vertreter Paraguays, die französischen Spieler wütend zu machen, doch auch diese Taktik blieb erfolglos.

„Sie versuchten, uns wütend zu machen, aber auch darin waren wir überlegen“, sagte Mbappé in einem Interview mit The Touchline.

Gegner im Viertelfinale — Marokko

Nachdem Frankreich das Hindernis Paraguay überwunden hat, trifft es nun im Viertelfinale der Weltmeisterschaft auf die marokkanische Nationalmannschaft.

Auch in dieser Begegnung wird Mbappé die wichtigste Hoffnung der Franzosen bleiben.