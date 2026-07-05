Warum Mojtaba Chameini nicht an der Beerdigungszeremonie seines Vaters teilnahm

Während in Iran die Abschiedszeremonien für den verstorbenen Obersten Führer Ayatollah Ali Chameini andauern, hat das Fehlen seines Sohnes und amtierenden Obersten Führers Mojtaba Chameini bei der Zeremonie weitreichende Diskussionen ausgelöst.

The New York Times berichtete, dass für den 5. Juli in Teheran ein Totengebet für Ali Chameini geplant ist, wobei die Abschiedszeremonien in mehreren Städten des Landes bis zum 9. Juli andauern. Bislang ist Mojtaba Chameini jedoch nicht in der Öffentlichkeit aufgetreten.

Akbar Purjamshidiyan, der Leiter des Beerdigungskomitees, hatte zuvor mitgeteilt, dass Mojtabas Teilnahme an der Zeremonie seine persönliche Entscheidung sei. Dennoch hatten viele seiner Anhänger gehofft, den neuen Obersten Führer bei der Abschiedszeremonie mit seinem Vater zu sehen.

Laut Quellen waren ernsthafte Sicherheitsbedrohungen der Hauptgrund für sein Nichtauftreten in der Öffentlichkeit. Zwei dem Korps der Islamischen Revolutionsgarde Irans nahestehende Quellen gaben an, dass aufgrund der Gefahr, von Israel ins Visier genommen oder sein Aufenthaltsort ermittelt zu werden, Mojtaba Chameinis Teilnahme an der Zeremonie als nicht ratsam eingestuft wurde.

Gleichzeitig merkten die Quellen an, dass Mojtaba Chameini den Wunsch geäußert hatte, an bestimmten Phasen der Beerdigungszeremonie seines Vaters teilzunehmen. Insbesondere wird berichtet, dass er an der für den 9. Juli in Maschhad am Imam-Reza-Schrein geplanten Beerdigungszeremonie teilnehmen und für seinen Vater beten wollte.

Es sei daran erinnert, dass Ali Chameinis Tod infolge der amerikanischen und israelischen Luftangriffe Ende Februar offiziell bestätigt wurde. Die ursprünglich für März geplante Abschiedszeremonie wurde aufgrund der erwarteten großen Teilnehmerzahl und der organisatorischen Vorbereitungen auf Juli verschoben.

Obwohl Mojtaba Chameini im März als neuer Oberster Führer Irans gewählt wurde, ist er aufgrund der bei den Angriffen erlittenen Verletzungen bisher nicht öffentlich aufgetreten. Bislang wurden seine Ansprachen im Fernsehen vorgelesen oder als schriftliche Erklärungen verbreitet.