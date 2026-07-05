Die US-Luftfahrtbehörde (FAA) hat eine Lufttüchtigkeitsanweisung für einige Boeing 747-8F Frachtflugzeuge aufgrund schwerwiegender Mängel in der Rumpfstruktur erlassen. Die Entscheidung steht im Zusammenhang mit der Entdeckung von Rissen in den lastaufnehmenden Elementen der Flugzeuge, die eine direkte Bedrohung für die Flugsicherheit darstellen können. Darüber berichtet Ixbt.com berichtete .

Laut Ixbt.com gilt diese Anweisung für 11 in den USA registrierte Flugzeuge, die zur in Boeings Sonder-Service-Bulletin angegebenen Produktionsgruppe gehören. Experten zufolge könnten die in den Beschlägen (Verbindungsteilen) mehrerer Rumpfsektionen aufgetretenen Risse im Laufe der Zeit die Festigkeit des gesamten Flugzeugrahmens verringern.

Auf Anordnung der Behörde müssen alle Betreiber die angegebenen Teile umgehend inspizieren. Wird bei der Inspektion auch nur ein einziger Riss festgestellt, wird der Betrieb dieses Flugzeugs untersagt, bis es nach einem von der FAA genehmigten Verfahren vollständig repariert wurde. Solche Maßnahmen sind in der Luftfahrtbranche Standardpraxis, um unerwartete Todesfälle zu verhindern.

Sicherheitsmaßnahmen und Einschränkungen

Dieser Mangel im Boeing 747-8F Modell könnte sich negativ auf die Gesamthaltbarkeit der Flugzeugzelle auswirken. Nach Einschätzung der FAA-Experten könnte die verringerte Tragfähigkeit der Struktur während des Fluges zu unerwarteten Verformungen führen. Daher werden Reparaturarbeiten bei festgestellten Mängeln unter sehr strenger Aufsicht durchgeführt.

Es ist darauf hinzuweisen, dass diese Einschränkungen nur für Frachtversionen des Boeing 747-8F gelten. Boeing 747-8 Intercontinental Passagierflugzeuge sind vorerst nicht in diese Anweisung einbezogen. Denn in Passagierflugzeugen wurden bisher keine derartigen strukturellen Schäden oder Risse beobachtet.

Boeing-Flugzeuge nehmen auch auf dem usbekischen Luftfahrtmarkt eine führende Position ein. Obwohl die Frachtunternehmen in unserem Land keine Flugzeuge dieser speziellen Serie in ihrer Flotte haben, sind internationale Luftfahrt-Sicherheitsstandards für alle lokalen Fluggesellschaften von großer Bedeutung. In den letzten Jahren stand Boeing wiederholt im Zentrum von Kritik im Zusammenhang mit technischen Problemen und Qualitätskontrolle.

Diese Situation könnte ein weiterer Schlag für den Ruf des Luftfahrtriesen sein, aber Experten bewerten positiv, dass das Problem rechtzeitig erkannt und Maßnahmen zu seiner Beseitigung ergriffen wurden. Derzeit müssen alle Betreiber die technischen Inspektionen innerhalb der festgelegten Fristen abschließen.