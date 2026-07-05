Kasachischer Oberstleutnant wird nach dem Ruhestand Tanzlehrer – sein Kindheitstraum (Video)

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Kasachischer Oberstleutnant wird nach dem Ruhestand Tanzlehrer – sein Kindheitstraum (Video)

Bolatbek Seydalin arbeitete viele Jahre im forensischen Expertensystem des kasachischen Innenministeriums. Er diente über 20 Jahre lang und ging im Rang eines Oberstleutnants in den Ruhestand.

Nach seinen Dienstjahren erinnerte sich Bolatbek an seinen unerfüllten Kindheitstraum. Er hatte sich schon in der ersten Klasse für das Tanzen interessiert und einen Tanzkreis besucht. Damals zwang ihn jedoch die Ansicht, dass Jungen Sport treiben sollten, das Tanzen aufzugeben.

Viele Jahre später, nach seinem 50. Geburtstag, änderte er diese Entscheidung. Bolatbek studierte fünf Jahre lang an mehreren Tanzschulen in Astana. Durch regelmäßige Teilnahme an Salsa- und Bachata-Kursen beherrschte er diese Stile gut.

Danach schloss er sich der Tanzgemeinschaft der Stadt an und begann zu unterrichten. Heute ist Bolatbek kein pensionierter Offizier mehr, sondern wirkt als Lehrer, der Tanzbegeisterten Unterricht gibt.

Bolatbek SeydalinKasachstanAstana
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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