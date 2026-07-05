Kylian Mbappés kühle Reaktion erzürnt Orlando Gago

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Kylian Mbappés kühle Reaktion erzürnt Orlando Gago

Der paraguayische Nationaltorhüter Orlando Gago erklärte, dass er über das Verhalten von Kylian Mbappé nach dem Achtelfinalspiel gegen Frankreich sehr verärgert sei.

Die Partie endete mit einem 1:0-Sieg für Frankreich. Das einzige Tor erzielte Mbappé per Elfmeter.

Hand gereicht, aber keine Antwort erhalten

Nach dem Schlusspfiff ging Orlando Gago auf den Kapitän der Franzosen zu, um ihm zum Sieg zu gratulieren.

Der Torhüter streckte Mbappé die Hand entgegen, doch der französische Kapitän ignorierte ihn. Dies machte den paraguayischen Fußballer wütend.

Daraufhin kickte Gago den Ball in Richtung von Mbappé.

„Mbappé hat mich wirklich wütend gemacht. Ich habe ihm die Hand gereicht, um ihm zum Sieg zu gratulieren, aber er hat mich völlig ignoriert. Das hat mich sehr aufgeregt“, sagte der Torhüter.

Gago wurde zum Man of the Match gewählt

Obwohl Paraguay ein Gegentor durch einen Elfmeter kassierte, hielt Orlando Gago während des Spiels mehrere gefährliche Schüsse.

Die Turnierorganisatoren ernannten ihn zum besten Spieler der Partie.

Auch Mbappé war mit Paraguay unzufrieden

Kylian Mbappé wiederum kritisierte nach dem Spiel das Verhalten der paraguayischen Spieler.

Der französische Kapitän betonte, dass der Gegner hart und mit vielen Fouls gespielt habe. Daher waren die Spannungen zwischen den Spielern beider Teams während des Spiels sehr hoch.

Frankreich gewann mit einem minimalen Vorsprung und zog ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein. Doch der Vorfall nach dem Schlusspfiff sorgte ebenso für hitzige Diskussionen wie das Spiel selbst.

Kylian MbappéFrankreichParaguayOrlando Hil
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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