Thomas Tuchel spricht über den Zustand Englands vor dem WM-2026-Achtelfinale

England-Bundestrainer Thomas Tuchel gab vor dem Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Mexiko ein Update zu den Ausfällen im Kader und den Genesungsprozessen. Die Nachrichten aus dem Lager der "Three Lions" sind für die Fans sowohl besorgniserregend als auch hoffnungsvoll. Das Hauptaugenmerk liegt auf dem Zustand der wichtigen Defensivstützen Reece James und Jarell Quansah. Dies berichtet Goal.com Nachrichten berichtet.

Chelsea-Kapitän Reece James hat sich noch nicht vollständig von seiner Verletzung erholt. Laut Goal.com konnte der Rechtsverteidiger nicht an den letzten Trainingseinheiten in der mexikanischen Hauptstadt teilnehmen. Die Knieverletzung aus dem Gruppenspiel gegen Ghana plagt den Spieler weiterhin. Sein Einsatz in der Startelf im wichtigen Spiel am Sonntag ist fraglich.

Defensivprobleme und erwartete Rückkehrer

In der Pressekonferenz betonte Thomas Tuchel zum Zustand von Reece James, dass die Ergebnisse der medizinischen Untersuchung entscheidend seien. "Reece wird vielleicht auf der Bank sitzen, aber alles hängt vom endgültigen Urteil der Ärzte ab. Wir können seine Gesundheit nicht riskieren", erklärte der deutsche Fachmann. Gleichzeitig bestätigte Tuchel, dass Jarell Quansah zum vollen Training zurückgekehrt ist. Die Rückkehr des jungen Verteidigers, der die Spiele gegen Panama und die Demokratische Republik Kongo verpasst hatte, soll die Probleme in der Abwehrreihe etwas lindern.

Das Duell gegen Mexiko findet im legendären "Estadio Azteca" statt. Thomas Tuchel schätzte die Bedeutung dieser Begegnung sehr hoch ein. Seinen Worten zufolge werden die leidenschaftliche Unterstützung der Gastgeber und die Stadionatmosphäre eine echte Prüfung für England sein. Dennoch zeigte sich der Trainer zuversichtlich über das Können und die Vorbereitung seiner Schützlinge.

Kapitän Harry Kane äußerte ebenfalls seine Gedanken vor dem anstehenden Spiel. Er betonte, dass Verletzungen im Kader oder ungünstige Wetterbedingungen (während des Spiels werden Gewitter erwartet) keine Ausrede für eine Niederlage sein dürfen. "Mexiko ist ein starker Gegner, aber wir müssen jede Schwierigkeit überwinden, um ins Viertelfinale einzuziehen. Die Weltmeisterschaft ist genau wegen solcher schwierigen Spiele so wertvoll", sagte Kane.

Wenn die englische Nationalmannschaft diese Phase erfolgreich übersteht, sichert sie sich einen Platz im Viertelfinale in Miami. Derzeit konzentrieren sich Tuchel und sein Stab darauf, Reece James zumindest für einen Einsatz von der Bank aus vorzubereiten und dem Druck Mexikos standzuhalten. Für die englischen Fans könnte die Stabilität der Abwehrreihe der entscheidende Faktor für den Ausgang des Spiels sein.