Guimarães: "Haaland ist ein gerissener Fußballer, er will den Druck auf Brasilien abwälzen"

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Guimarães: "Haaland ist ein gerissener Fußballer, er will den Druck auf Brasilien abwälzen"

Der brasilianische Nationalspieler Bruno Guimarães hat auf die Äußerung des norwegischen Stürmers Erling Haaland reagiert, wonach Brasilien im Achtelfinale der WM 2026 der Hauptfavorit sei.

Er betonte, dass Haaland mit diesen Worten den Druck von Norwegen nehmen und die gesamte Verantwortung auf Brasilien abwälzen wolle.

"Haaland äußert seine Gedanken sehr gerissen"

Der norwegische Stürmer hatte Brasilien vor dem Achtelfinale der beiden Teams als Hauptfavoriten des Turniers bezeichnet.

Guimarães nahm diese Äußerung jedoch nicht als einfaches Kompliment, sondern als psychologisches Spiel wahr.

"Haaland äußert seine Gedanken sehr gerissen. Er will den Druck von sich nehmen und die gesamte Verantwortung auf uns abwälzen", sagte der brasilianische Fußballer.

"Fußball wird auf dem Platz entschieden"

Guimarães betonte auch, dass er den Aussagen gegnerischer Spieler nicht zu viel Beachtung schenke.

"Um ehrlich zu sein, was andere sagen, ist für mich nicht so wichtig. Fußball wird auf dem Platz entschieden, es wird 11 gegen 11 gespielt", sagte er.

Seiner Meinung nach wird die Partie intensiv und voller physischer Duelle sein.

Norwegens Hauptwaffe benannt

Der brasilianische Mittelfeldspieler ging auch auf Norwegens Stärken ein. Insbesondere die großen Spieler im Kader des Gegners und Flankenspiel könnten für die Brasilianer eine ernsthafte Gefahr darstellen.

"Sie haben auch ihre Stärken. Sie haben große Spieler und versuchen, mit Flanken zu spielen. Wir müssen clever agieren", sagte Guimarães.

"Haaland ist ein gerissener Fußballer"

Guimarães stellte fest, dass Haaland ein Fußballer sei, der es verstehe, den Gegner nicht nur auf dem Platz, sondern auch vor dem Spiel unter Druck zu setzen.

"Haaland ist ein gerissener Fußballer. Wir müssen darauf vorbereitet sein", zitierte Goal seine Worte unter Berufung auf Caze TV.

Der Sieger des Achtelfinales zwischen Brasilien und Norwegen zieht ins Viertelfinale der Weltmeisterschaft ein.

BrasilErling HaalandBruno GuimarãesNorwegen
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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