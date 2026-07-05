Schrecklicher Vorfall in China: Fremder Mann Hebt Kleines Mädchen Hoch und Wirft es in Kanal (Video)

Ein Video, das zeigt, wie ein Mann ein kleines Mädchen in einen Kanal wirft, hat sich in den sozialen Medien verbreitet. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Shantou in der Provinz Guangdong am Straßenrand vor den Augen von Passanten.

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein vorbeifahrender Rollerbeifahrer ohne zu zögern das Fahrzeug anhält und ins Wasser springt. Ein weiterer Zeuge am Ufer schloss sich ihm an und half, das Mädchen herauszuholen.

Berichten zufolge war der Mann, der dies tat, der Bruder des Mädchens, der an einer psychischen Erkrankung litt. Er wurde nach dem Vorfall in eine spezielle Klinik eingewiesen.

Das Mädchen überlebte und es wurden keine Verletzungen festgestellt. Die Stadtverwaltung von Shantou ehrte die beiden Personen offiziell, die schnell gehandelt hatten.