Schrecklicher Vorfall in China: Fremder Mann Hebt Kleines Mädchen Hoch und Wirft es in Kanal (Video)

·41·Welt
Schrecklicher Vorfall in China: Fremder Mann Hebt Kleines Mädchen Hoch und Wirft es in Kanal (Video)

Ein Video, das zeigt, wie ein Mann ein kleines Mädchen in einen Kanal wirft, hat sich in den sozialen Medien verbreitet. Der Vorfall ereignete sich in der Stadt Shantou in der Provinz Guangdong am Straßenrand vor den Augen von Passanten.

In den Aufnahmen ist zu sehen, wie ein vorbeifahrender Rollerbeifahrer ohne zu zögern das Fahrzeug anhält und ins Wasser springt. Ein weiterer Zeuge am Ufer schloss sich ihm an und half, das Mädchen herauszuholen.

Berichten zufolge war der Mann, der dies tat, der Bruder des Mädchens, der an einer psychischen Erkrankung litt. Er wurde nach dem Vorfall in eine spezielle Klinik eingewiesen.

Das Mädchen überlebte und es wurden keine Verletzungen festgestellt. Die Stadtverwaltung von Shantou ehrte die beiden Personen offiziell, die schnell gehandelt hatten.

ChinaShantouGuangdong
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Verurteilter Qamchibek Tashiyevs Auftritt beim Spiel „Muras United“ – „Aziyagol“ löst Diskussionen ausVerurteilter Qamchibek Tashiyevs Auftritt beim Spiel „Muras United“ – „Aziyagol“ löst Diskussionen ausHeute, 12:08Starkregen überflutet Straßen in IstanbulStarkregen überflutet Straßen in IstanbulHeute, 11:57Kasachischer Oberstleutnant wird nach dem Ruhestand Tanzlehrer – sein Kindheitstraum (Video)Kasachischer Oberstleutnant wird nach dem Ruhestand Tanzlehrer – sein Kindheitstraum (Video)Heute, 11:47Fallschirmspringer mit US-Flagge stürzt auf MenschenmengeFallschirmspringer mit US-Flagge stürzt auf MenschenmengeHeute, 11:20Warum Mojtaba Chameini nicht an der Beerdigungszeremonie seines Vaters teilnahmWarum Mojtaba Chameini nicht an der Beerdigungszeremonie seines Vaters teilnahmHeute, 10:39Unter dem Sand verborgene byzantinische Stadt in Ägypten entdecktUnter dem Sand verborgene byzantinische Stadt in Ägypten entdecktHeute, 00:49
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Welt nachrichten

Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Riesiger Drache am Londoner Himmel gesichtet
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Seltenes Phänomen am 12. August: Tag wird im Nu zur Nacht
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Katze, die die usbekische Nationalmannschaft anfeuert, sorgt in sozialen Netzwerken für Lacher
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Ein Grab mit einem 1000-jährigen Geheimnis: Mumie in Peru mit den Händen vor dem Gesicht gefunden
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Der Strandfund eines 11-Jährigen in England versetzt Wissenschaftler in Staunen
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
Boden sinkt in der Türkei: Tausende riesige Sinklöcher entstanden
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
63-jährige Frau wird zum ersten Mal Mutter
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch
Niederlande führen erste Euthanasie bei Kind unter 12 Jahren durch