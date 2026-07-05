Indien stellt Telegram ein Ultimatum: 15-Tage-Frist gegen Pirateninhalte

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Indien stellt Telegram ein Ultimatum: 15-Tage-Frist gegen Pirateninhalte

Die indische Regierung hat eine strenge Forderung gegenüber dem Messenger Telegram gestellt. Das Ministerium für Information und Rundfunk des Landes fordert die Plattformverwaltung auf, entschlossene Maßnahmen gegen die weit verbreitete Verbreitung von Piratenfilmen, Serien und anderen urheberrechtlich geschützten Videoinhalten zu ergreifen. Der Dienst erhielt eine Frist von 15 Tagen, um dieses Problem zu lösen und einen Bericht über die ergriffenen Maßnahmen vorzulegen. Ixbt.com berichtet darüber.

Offizielles Delhi möchte sich nicht mehr darauf beschränken, einzelne Kanäle zu blockieren, die illegale Inhalte verbreiten. Das Ziel der Regierung ist es, die Verantwortung für solche Verstöße direkt der Plattform selbst aufzuerlegen. Dies bedeutet eine grundlegende Überarbeitung des Moderationssystems des Messengers.

Plattformverantwortung und rechtliche Konsequenzen

Gemäß der Erklärung des Ministeriums sollte sich Telegram nicht darauf beschränken, Kanäle erst nach Eingang von Benachrichtigungen staatlicher Behörden zu löschen. Stattdessen muss der Dienst unabhängige Mechanismen zur Verhinderung von Verstößen einführen. Diese Anforderung könnte entscheidend für den fortgesetzten Betrieb der Plattform in Indien sein.

Nach indischem Recht zieht eine Urheberrechtsverletzung nicht nur zivilrechtliche, sondern auch strafrechtliche Konsequenzen nach sich. Die Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes von 1957 und des Kinematografiegesetzes von 1952 legen in diesem Bereich strenge Regeln fest. Wenn Telegram diese Gesetze nicht einhält, könnten schwerere Sanktionen drohen.

Es ist erwähnenswert, dass die indische Regierung zuvor bereits Anfragen an die Messenger Telegram und Signal bezüglich der Funktionen gestellt hatte, die es Nutzern ermöglichen, Nachrichten auszutauschen, während sie ihre Telefonnummern verbergen. Die Sicherheitsbehörden befürchten, dass diese Funktionen durch die Gewährleistung von Anonymität den Boden für verschiedene illegale Aktivitäten bereiten.

Im vergangenen Monat hatte die indische Regierung die Tätigkeit von Telegram vorübergehend eingeschränkt. Derartige Maßnahmen könnten die Position der Plattform in Indien, das als einer der größten Märkte der Welt gilt, ernsthaft beeinträchtigen. Angesichts der Tatsache, dass Telegram auch in Usbekistan der beliebteste Messenger ist, könnten derartige globale rechtliche Anforderungen in Zukunft zu Änderungen der allgemeinen Politik der Plattform führen.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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