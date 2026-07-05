Verurteilter Qamchibek Tashiyevs Auftritt beim Spiel „Muras United“ – „Aziyagol“ löst Diskussionen aus

Qamchibek Tashiyev verfolgte das Premier-League-Spiel zwischen „Muras United“ und „Aziyagol“ am 3. Juli in Manas vom Stadion aus, berichtet 24.kg.

Bei dem im Stadion „Qurmanbek“ ausgetragenen Spiel wurde Tashiyev auf der VIP-Tribüne gesehen. Videos, die dies zeigten, verbreiteten sich später in sozialen Netzwerken.

Das Spiel war hart umkämpft und endete 1:1 unentschieden. Beide Mannschaften holten jeweils einen Punkt.

Tashiyevs Auftritt im Stadion ereignete sich kurz nach dem gegen ihn ergangenen Gerichtsurteil. Am 2. Juli behandelte der Erste-Mai-Bezirksgericht der Stadt Bischkek den als „Brief der 75“ bezeichneten Fall.

Das Gericht befand ihn für schuldig, sich auf die gewaltsame Übernahme der Macht vorzubereiten, und verhängte die Einziehung seines Vermögens sowie eine vierjährige Freiheitsstrafe. Zugleich wurde er für drei Jahre unter Bewährungsaufsicht gestellt. Infolgedessen wird Tashiyev nicht inhaftiert.

Im Fall des Amtsmissbrauchs wurde er jedoch freigesprochen. Die Verteidigung kündigte an, gegen das Gerichtsurteil Berufung einzulegen.