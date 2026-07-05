Starkregen überflutet Straßen in Istanbul

In Istanbul wurden starke Niederschläge beobachtet. Da in kurzer Zeit große Regenmengen fielen, sammelte sich Wasser auf einigen Straßen der Stadt, was den Verkehr erschwerte.

Lokalen Medien zufolge bewegten sich Autos auf einigen Straßen nur langsam, und in bestimmten Gebieten kam es zu Staus. Fahrer hatten Schwierigkeiten, auf überfluteten Straßen weiterzufahren.

Die schnelle Intensivierung der Niederschläge erhöhte auch den Druck auf die städtische Infrastruktur. Bislang liegen keine genauen Informationen über entstandene Schäden und Betroffene vor.