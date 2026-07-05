Kylian Mbappe Kontert Gegen Paraguay: Frankreichs Schwerer Weg ins Viertelfinale

Der Stürmer der französischen Nationalmannschaft und von Real Madrid, Kylian Mbappe, äußerte sich nach dem Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft gegen Paraguay zu den übermäßig harten Fouls des Gegners. In dem in der drückenden Hitze von Philadelphia ausgetragenen Spiel gewannen die Franzosen mit 1:0 und sicherten sich ein Ticket für das Viertelfinale des Turniers. Goal.com berichtet .

Kylian Mbappe, der in der 70. Minute des Spiels einen Strafstoß verwandelte, erzielte sein siebtes Tor des Turniers. Mit diesem Ergebnis zog er in der Torschützenliste mit Lionel Messi gleich. Das Spiel blieb jedoch nicht nur wegen der Tore in Erinnerung, sondern auch wegen der hitzigen Auseinandersetzungen auf dem Platz und der Provokationen des Gegners. Laut Goal.com wandte die paraguayische Nationalmannschaft während des gesamten Spiels eine äußerst aggressive Taktik an.

„Wir sind auch bereit, uns die Hände schmutzig zu machen"

In einem Interview nach dem Spiel betonte Kylian Mbappe, dass er auf das „schmutzige" Spiel des Gegners vorbereitet war. Seiner Meinung nach denken viele, die französische Nationalmannschaft sei ein Team, das nur schönen Fußball spiele, aber sie könnten in schwierigen Situationen Charakter zeigen.

„Wir wussten, was für ein Spiel uns erwartet. Wir wissen auch, wie man sich die Hände schmutzig macht (dirty work), wie man hässlichen Fußball spielt. Ich glaube, die Gegner dachten, wir würden im Smoking auf den Platz kommen, aber wir waren bereit für jeden Kampf", betonte der Kapitän der französischen Nationalmannschaft.

Die während des Spiels herrschende Hitze von 100 Grad Fahrenheit (ca. 38 Grad Celsius) wirkte sich auch auf die Nerven der Spieler aus. Insbesondere kam es mehrfach zu Zusammenstößen zwischen Mbappe und dem paraguayischen Mittelfeldspieler Matias Galarza. Die Südamerikaner versuchten in fast jeder Situation, hart gegen den französischen Leitwolf zu spielen.

Schlägerei nach dem Abpfiff

Kontroverse Situationen setzten sich auch nach Spielende fort. In der Mitte des Platzes kam es zu einem verbalen Streit zwischen Mitgliedern beider Teams. Der paraguayische Torwart Orlando Gill schlug Mbappe sogar mit dem Ball von hinten. Später erklärte Gill seine Handlung damit, dass Mbappe nicht auf seinen Gruß geantwortet und ihm nicht die Hand gegeben habe.

Der eingewechselte Rayan Cherki lobte ebenfalls den Mut seines Teams. Seiner Meinung nach verlassen sich Didier Deschamps' Spieler nicht nur auf technische Fähigkeiten, sondern können sich bei Bedarf in echte Kämpfer verwandeln. „Wenn sie mit uns kämpfen wollen, bekommen sie eine angemessene Antwort", sagte Cherki.

Nach diesem Sieg wird die französische Nationalmannschaft im Viertelfinale auf Marokko treffen. Laut Experten dienen solche körperlich fordernden und kampfbetonten Spiele als eine Art Ausdauertest für Frankreich vor den entscheidenden Phasen des Turniers.