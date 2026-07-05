Das US-amerikanische Unternehmen Torus hat eine revolutionäre Innovation auf dem Gebiet der Energiespeichertechnologie vorgestellt — ein modulares Stahl-Schwungradsystem, das ohne chemische Elemente funktioniert. Das Gerät richtet sich an AI-Datenzentren und Stromnetze und unterscheidet sich grundlegend von herkömmlichen Lithium-Ionen-Akkumulatoren. Die neue Technologie speichert Energie kinetisch, indem ein schwerer Stahlrotor in Rotation versetzt wird, anstatt chemische Reaktionen zu nutzen. Dies berichtet Ixbt.com in einem Bericht.

Die Grundlage der Plattform ist ein Energiespeicher namens Nova Spin. Im Inneren des Geräts befindet sich eine hermetisch abgedichtete Vakuumkammer, in der ein Stahl-Schwungrad auf Magnetlagern nahezu reibungsfrei rotiert. Wenn im Netz überschüssiger Strom entsteht, versetzt das System den Rotor in hohe Drehzahl und wandelt elektrische Energie in kinetische Bewegung um. Bei Bedarf läuft der Prozess in umgekehrter Richtung ab.

Technologischer Vorteil und Langlebigkeit

Laut ixbt.com kann dieses System bis zu 20-mal mehr Leistung abgeben als herkömmliche Batterien. Das Wichtigste ist, dass das Schwungrad innerhalb von Bruchteilen einer Sekunde hochfahren und plötzliche Lastspitzen ausgleichen kann. Ein vollständiger Lade- und Entladezyklus dauert nur 12 Minuten, ein entscheidender Wert für hochdynamische Systeme.

Im Gegensatz zu Lithium-Batterien verliert die Torus-Entwicklung im Laufe der Zeit nicht an Eigenschaften. Unternehmensvertreter geben an, dass die Lebensdauer des Systems 25 Jahre beträgt. In diesem Zeitraum sinkt die Effizienz des Geräts kaum, da keine abbaubaren Chemikalien enthalten sind. Dies ist für große Infrastrukturprojekte wirtschaftlich äußerst vorteilhaft.

Eine Lösung für AI und moderne Infrastruktur

Die Neuentwicklung richtet sich in erster Linie an moderne AI-Datenzentren, die mit leistungsstarken Grafikprozessoren wie NVIDIA GPU ausgestattet sind. In solchen Zentren kann der Energieverbrauch innerhalb von Sekunden um Dutzende Megawatt schwanken. Das Schwungradsystem arbeitet mit 800 V Gleichspannung, was dem Standard moderner Serverracks entspricht und Energieumwandlungsverluste reduziert.

Die Vorteile der Torus-Technologie umfassen:

25-jährige lange Nutzungsdauer;

Keine umweltschädlichen chemischen Abfälle;

Fähigkeit zur sofortigen Reaktion auf Hochleistungs-Lastspitzen;

Minimaler Wartungsbedarf.

Experten glauben, dass solche Geräte nicht nur in Datenzentren, sondern auch zur Stabilisierung allgemeiner Stromnetze eingesetzt werden können. Dies ermöglicht eine höhere Zuverlässigkeit der Stromversorgung und eine Glättung von Lastspitzen ohne umfassende Modernisierung der bestehenden Infrastruktur. Für Regionen wie Usbekistan, in denen das Energiesystem modernisiert wird, könnten solche stabilisierenden Technologien in Zukunft von großer Bedeutung sein.