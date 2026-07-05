Mikel Oyarzabal wählte den besten Stürmer der WM 2026

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Mikel Oyarzabal wählte den besten Stürmer der WM 2026

Spaniens Nationalspieler Mikel Oyarzabal verriet, wen er für den besten Stürmer der Weltmeisterschaft 2026 hält.

Der spanische Fußballspieler entschied sich in dieser Frage für Lionel Messi und betonte, dass es schwierig sei, den argentinischen Star in den Rahmen eines gewöhnlichen Stürmers zu pressen.

"Messi ist die eigentliche Essenz des Fußballs"

Nach Oyarzabals Meinung wäre es falsch, Messi ausschließlich als Stürmer zu bewerten.

"Ich würde Lionel Messi nicht direkt als Stürmer bezeichnen, denn er verkörpert die eigentliche Essenz des Fußballs. Aber meine Wahl wäre trotzdem Messi", zitierte COPE seine Worte.

Messi führt das Turnier an

Derzeit ist der Kapitän der argentinischen Nationalmannschaft der torgefährlichste Spieler der Weltmeisterschaft 2026.

Der 39-jährige Stürmer kam in vier Partien zum Einsatz und erzielte sieben Tore.

Dieses Ergebnis machte Messi zum großen Favoriten im Rennen um die WM-Torschützenkrone.

Oyarzabal spielt ebenfalls auf hohem Niveau

Mikel Oyarzabal selbst ist ebenfalls mit starken Leistungen im Turnier vertreten.

Der spanische Stürmer hat in vier Spielen vier Tore erzielt und belegt derzeit den fünften Platz in der WM-Torschützenliste.

Dennoch hielt Oyarzabal den Titel des besten Stürmers für einen seiner Konkurrenten würdig — Lionel Messi.

Mikel OyarzabalLionel MessiSpanienArgentinienCOPE
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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