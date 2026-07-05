Deschamps erklärt, warum er Mbappe zum Kapitän ernannte

·1.7K·Sport
Deschamps erklärt, warum er Mbappe zum Kapitän ernannte

Didier Deschamps, Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, sprach über die Rolle von Kylian Mbappe im Team, die Verantwortung der Kapitänsbinde und seine Führungsqualitäten.

Laut dem Experten entspricht das in der Presse und in den sozialen Medien geschaffene Bild eines „Diktators“ in Bezug auf Mbappe absolut nicht dem wahren Charakter des Fußballers.

„Dieses Bild ist sehr weit von der Realität entfernt“

Deschamps wurde gefragt, ob Mbappe bereits reif genug sei, um Kapitän der französischen Nationalmannschaft zu sein.

Der Cheftrainer betonte, dass der Stürmer vom ersten Tag des Trainingslagers an die richtige Einstellung gegenüber dem Team gezeigt habe.

„Manchmal wird ein Bild von ihm als ‚Diktator‘ gezeichnet. Aber das entspricht absolut nicht Kylians wahrem Gesicht. Er begann vom ersten Tag an mit der richtigen Stimmung und Einstellung“, sagte Deschamps.

Mbappe spricht nicht nur für sich selbst

Laut dem französischen Trainer drückt Mbappe, wenn er vor dem Team spricht, nicht seine persönlichen Interessen aus, sondern die Meinung aller Spieler.

Er leitet auch die Probleme seiner Teamkollegen an den Trainerstab weiter. Selbst wenn diese Angelegenheiten Mbappe nicht direkt betreffen, bleibt er nicht untätig.

„Er übermittelt mir die Probleme der Spieler. Wenn man sich um andere sorgen will, darf man selbst keine Probleme haben. Wenn es einen Spieler im Team ohne Probleme gibt, dann ist es Kylian“, sagte der Experte.

„Alle folgen ihm“

Deschamps stellte fest, dass Mbappe ein hohes Ansehen im Team genießt und die anderen Fußballer ihm folgen.

Seiner Meinung nach herrscht in der französischen Nationalmannschaft eine gute Atmosphäre, und unter diesen Umständen war die Wahl von Mbappe zum Kapitän eine natürliche Entscheidung.

„Alle folgen ihm. Wir haben ein sehr gutes Team geformt. In dieser Situation war es natürlich, ihn zum Kapitän zu ernennen“, sagte Deschamps.

Der Witz über den „Diktator Mbappe“ erreichte auch das Team

Interessanterweise kursieren die in den sozialen Medien populären Witze und Memes über den „Diktator Mbappe“ mittlerweile auch unter den Spielern der französischen Nationalmannschaft.

Die Fans gehen humorvoll mit der Situation um und kommentieren: „Mbappe hat nun auch die Nationalmannschaft übernommen, jetzt ist Deschamps an der Reihe“.

Doch laut Deschamps ist Mbappe kein „Diktator“, der versucht, das Team zu kontrollieren, sondern eine echte Führungspersönlichkeit, die die Interessen der Spieler vertritt.

Didier DeschampsKylian MbappéFrankreich
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
Discuss with Zamin AIAnalyze the news, get useful answers

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Carlo Ancelotti verrät Plan, um Haaland vor dem Duell Brasilien gegen Norwegen zu stoppenCarlo Ancelotti verrät Plan, um Haaland vor dem Duell Brasilien gegen Norwegen zu stoppenHeute, 14:58Kap-Verde-Torwart stellt Rekord auf und übertrifft CasillasKap-Verde-Torwart stellt Rekord auf und übertrifft CasillasHeute, 14:22Mikel Oyarzabal wählte den besten Stürmer der WM 2026Mikel Oyarzabal wählte den besten Stürmer der WM 2026Heute, 14:19Warum will Camavinga Real Madrid nicht verlassen?Warum will Camavinga Real Madrid nicht verlassen?Heute, 14:14Cherki überrascht Fans mit Napoleon-HutCherki überrascht Fans mit Napoleon-HutHeute, 14:12Kylian Mbappe gegen Paraguay: Frankreich zieht ins Viertelfinale einKylian Mbappe gegen Paraguay: Frankreich zieht ins Viertelfinale einHeute, 13:58
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo nach Spiel gegen Usbekistan: „Ich fühlte mich, als hätte ich den Fußball verlassen“
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Cristiano Ronaldo gibt Erklärung vor dem Spiel gegen Usbekistan ab
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Unerwartete Prognose russischer Experten für Usbekistan gegen Kolumbien
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Abduqodir Husanovs Tränen zeigen den Weg der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Verteidiger, der bei der WM keine Minute spielte, verabschiedet sich aus der Nationalmannschaft
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Liverpool hat Abbosbek Fayzullaev im Visier
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Georgina verrät Cristiano Ronaldos größtes Fußballgeheimnis
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan
Manchester City postet Tribut an Husanov und Usbekistan