Deschamps erklärt, warum er Mbappe zum Kapitän ernannte

Didier Deschamps, Cheftrainer der französischen Nationalmannschaft, sprach über die Rolle von Kylian Mbappe im Team, die Verantwortung der Kapitänsbinde und seine Führungsqualitäten.

Laut dem Experten entspricht das in der Presse und in den sozialen Medien geschaffene Bild eines „Diktators“ in Bezug auf Mbappe absolut nicht dem wahren Charakter des Fußballers.

„Dieses Bild ist sehr weit von der Realität entfernt“

Deschamps wurde gefragt, ob Mbappe bereits reif genug sei, um Kapitän der französischen Nationalmannschaft zu sein.

Der Cheftrainer betonte, dass der Stürmer vom ersten Tag des Trainingslagers an die richtige Einstellung gegenüber dem Team gezeigt habe.

„Manchmal wird ein Bild von ihm als ‚Diktator‘ gezeichnet. Aber das entspricht absolut nicht Kylians wahrem Gesicht. Er begann vom ersten Tag an mit der richtigen Stimmung und Einstellung“, sagte Deschamps.

Mbappe spricht nicht nur für sich selbst

Laut dem französischen Trainer drückt Mbappe, wenn er vor dem Team spricht, nicht seine persönlichen Interessen aus, sondern die Meinung aller Spieler.

Er leitet auch die Probleme seiner Teamkollegen an den Trainerstab weiter. Selbst wenn diese Angelegenheiten Mbappe nicht direkt betreffen, bleibt er nicht untätig.

„Er übermittelt mir die Probleme der Spieler. Wenn man sich um andere sorgen will, darf man selbst keine Probleme haben. Wenn es einen Spieler im Team ohne Probleme gibt, dann ist es Kylian“, sagte der Experte.

„Alle folgen ihm“

Deschamps stellte fest, dass Mbappe ein hohes Ansehen im Team genießt und die anderen Fußballer ihm folgen.

Seiner Meinung nach herrscht in der französischen Nationalmannschaft eine gute Atmosphäre, und unter diesen Umständen war die Wahl von Mbappe zum Kapitän eine natürliche Entscheidung.

„Alle folgen ihm. Wir haben ein sehr gutes Team geformt. In dieser Situation war es natürlich, ihn zum Kapitän zu ernennen“, sagte Deschamps.

Der Witz über den „Diktator Mbappe“ erreichte auch das Team

Interessanterweise kursieren die in den sozialen Medien populären Witze und Memes über den „Diktator Mbappe“ mittlerweile auch unter den Spielern der französischen Nationalmannschaft.

Die Fans gehen humorvoll mit der Situation um und kommentieren: „Mbappe hat nun auch die Nationalmannschaft übernommen, jetzt ist Deschamps an der Reihe“.

Doch laut Deschamps ist Mbappe kein „Diktator“, der versucht, das Team zu kontrollieren, sondern eine echte Führungspersönlichkeit, die die Interessen der Spieler vertritt.