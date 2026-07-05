Kap-Verde-Torwart stellt Rekord auf und übertrifft Casillas

Der Torwart der Nationalmannschaft von Kap Verde, Josimar Vozinha, hat ein historisches Ergebnis in Bezug auf die Beliebtheit in den sozialen Medien erzielt.

Die Zahl seiner Follower überstieg 25,2 Millionen, wodurch Vozinha einen neuen Rekord unter den Torhütern aufstellte.

Casillas' Rekord wurde überboten

In dieser Statistik übertraf Vozinha die Legende von Real Madrid, Porto und der spanischen Nationalmannschaft, Iker Casillas.

Casillas hat 20,5 Millionen Follower in den sozialen Medien.

Somit wurde der Torwart von Kap Verde nicht nur unter den aktiven, sondern auch unter den ehemaligen Torhütern zum beliebtesten Fußballspieler.

Courtois — der nächste Verfolger

Unter den derzeit aktiven Torhütern hat Thibaut Courtois die ähnlichsten Werte wie Vozinha.

Der Torwart von Real Madrid und der belgischen Nationalmannschaft wird in den sozialen Medien von 18 Millionen Nutzern verfolgt.

Das Spiel gegen Spanien machte ihn berühmt

Vozinha erregte nach dem Spiel gegen Spanien in der Gruppenphase der Weltmeisterschaft 2026 große Aufmerksamkeit in der Fußballwelt.

Er absolvierte während des Spiels 7 Paraden und half Kap Verde, ein 0:0-Unentschieden zu sichern.

Der Torwart wurde zu einem der Hauptakteure dieses Spiels.

Kap Verde erreichte die Play-offs

Nach dem entscheidenden Ergebnis gegen Spanien schaffte Kap Verde den Aufstieg aus der Gruppe.

Die Mannschaft leistete im Achtelfinale gegen Argentinien würdigen Widerstand, verlor jedoch in der Verlängerung mit 2:3 und schied aus dem Wettbewerb aus.

Dennoch brachten Vozinhas Paraden und sein historischer Auftritt Millionen neuer Fans für ihn.