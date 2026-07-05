Cherki überrascht Fans mit Napoleon-Hut

Frankreichs Nationalspieler und Mittelfeldspieler Rayan Cherki zeigte nach dem Spiel gegen Paraguay in einer unerwarteten Aufmachung.

Der Fußballer setzte sich den berühmten zweispitzigen Hut — den Bicorn, den Napoleon Bonaparte trug — auf den Kopf und zog die Aufmerksamkeit der Fans und Fotografen auf sich.

Frankreich siegte knapp

Im Achtelfinale der Weltmeisterschaft 2026 trat Frankreich gegen Paraguay an.

Die hart umkämpfte Begegnung endete mit einem 1:0-Sieg von Les Bleus.

Den einzigen Treffer des Spiels erzielte Kylian Mbappé. Frankreichs Kapitän verwandelte einen in der 70. Minute gegebenen Strafstoß sicher und führte sein Team ins Viertelfinale.

Cherki kam als Einwechselspieler ins Spiel

Rayan Cherki kam in der 84. Minute des Spiels als Einwechselspieler aufs Feld.

Er fiel in der kurzen Zeit weder durch ein Tor noch durch eine Torvorlage auf. Doch mit seinem außergewöhnlichen Auftritt nach dem Spiel wurde er zum Mittelpunkt der Diskussionen in den sozialen Netzwerken.

Cherkis Auftritt mit Napoleon-Hut sorgte unter den Fans für diverse Witze und Memes.

Im Viertelfinale Gegner — Marokko

Die französische Nationalmannschaft tritt im Viertelfinale der Weltmeisterschaft gegen Marokko an.

Die Begegnung findet in der Nacht vom 9. auf den 10. Juli im Gillette-Stadion in Foxborough, USA, statt.

Nun hoffen die Fans nicht nur auf den nächsten Sieg Frankreichs, sondern auch darauf, welche Aufmachung Cherki als Nächstes präsentieren wird.