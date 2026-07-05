Carlo Ancelotti verrät Plan, um Haaland vor dem Duell Brasilien gegen Norwegen zu stoppen

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Carlo Ancelotti verrät Plan, um Haaland vor dem Duell Brasilien gegen Norwegen zu stoppen

Unerwartete Statements hallen vor dem Achtelfinalspiel der Weltmeisterschaft zwischen Brasilien und Norwegen wider. Brasiliens Cheftrainer Carlo Ancelotti verkündete, dass keine spezielle Taktik gegen einen der gefährlichsten Stürmer des Turniers, Erling Haaland, ausgearbeitet wurde. Diese Begegnung weckt großes Interesse nicht nur als Kampf um einen Viertelfinalplatz zwischen zwei Teams, sondern auch als Aufeinandertreffen des besten Stürmers der Welt und einer der stabilsten Abwehrreihen. Darüber berichtet Goal.com berichtet .

Laut Goal.com hat Erling Haaland im aktuellen Turnier bereits fünf Tore erzielt und ist die wichtigste Waffe der norwegischen Nationalmannschaft. Dennoch äußerte der erfahrene italienische Fachmann Carlo Ancelotti volles Vertrauen in die Fähigkeiten seiner Spieler. Seiner Meinung nach haben Brasiliens Verteidiger den Manchester City-Star in den hochklassigsten Wettbewerben Europas mehrfach auf dem Platz gehabt und seinen Spielstil sehr gut kennengelernt.

Ancelottis Vertrauen in die Verteidiger und taktischer Ansatz

"Ich glaube nicht, dass es so etwas wie einen 'Anti-Haaland-Plan' gibt. Es ist nicht nötig, meinen Verteidigern zu erklären, wie man gegen ihn spielt, da sie bereits oft gegeneinander angetreten sind. Unser Team ist in optimalem Zustand, aber wir müssen weiter wachsen. Jeder weiß, wie Erling sich bewegt. Meine Aufgabe ist es nicht, individuelle Anweisungen gegen ihn zu geben, sondern das gesamte Spiel der Mannschaft zu formen", sagte Ancelotti auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Bei diesem Match im MetLife Stadium in New Jersey verlagert sich die Rivalität aus der englischen Premier League auf die internationale Bühne. Insbesondere wird erwartet, dass Arsenal-Verteidiger Gabriel Magalhaes die brasilianische Abwehrreihe anführt. Er duelliert sich regelmäßig mit Haaland in der englischen Meisterschaft. Ancelotti ist davon überzeugt, dass genau diese Vertrautheit und Erfahrung den fünfmaligen Weltmeistern auf dem Weg ins Viertelfinale helfen wird.

Kaderverluste und Rückkehren

Brasilien erreichte diese Phase nach einem dramatischen Sieg über Japan. In jenem Spiel brachte ein Tor von Gabriel Martinelli in den letzten Minuten der Mannschaft den Sieg. Dennoch gibt es auch Verluste im Kader. Mittelfeldspieler Lucas Paqueta wird das Spiel gegen Norwegen aufgrund einer Verletzung verpassen. Dies könnte bei der Selecao zu gewissen Schwierigkeiten im Zentrum des Spielfelds führen.

Eine positive Nachricht ist, dass Barcelona-Stürmer Raphinha sich von seiner Verletzung erholt hat und voraussichtlich in die Startelf zurückkehrt. Seine Rückkehr gibt Ancelotti mehr Optionen in der Angriffsreihe. Auf norwegischer Seite ist der Status der Verteidiger Julian Ryerson und Holmgren Pedersen fraglich. Dennoch bereitet sich das von Stale Solbakken geführte Team darauf vor, dem starken Druck Brasiliens standzuhalten.

Der Sieger dieses Spiels trifft im Viertelfinale auf den Sieger der Begegnung zwischen England und Mexiko. Während Norwegen auf geordnetes Spiel und starke Disziplin setzt, vertraut Brasilien auf seine individuelle Klasse und taktische Erfahrung. Ancelottis Spieler werden aus den Fehlern im Spiel gegen Japan Lehren gezogen haben und versuchen zu beweisen, dass sie einer der Hauptfavoriten des Turniers sind.

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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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