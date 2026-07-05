Kasachstan will Exportverbot für Benzin und Diesel erneut verlängern

Die Beschränkung des Exports von Benzin und Dieselkraftstoff in Kasachstan könnte um weitere sechs Monate verlängert werden. Das Energieministerium bereitet einen neuen Entwurfsbeschluss dazu vor.

Der Vorschlag sieht ein Verbot der Kraftstoffausfuhr in die Staaten der Eurasischen Wirtschaftsunion vom 22. November 2026 bis zum 22. Mai 2027 vor. Für andere Länder könnte die Beschränkung vom 1. Januar bis zum 30. Juni 2027 gelten.

Das Verbot beschränkt sich nicht auf Benzin, Diesel und Flugkerosin. Es umfasst auch den Export von Gasöl, leichten Destillaten, Bitumen, Toluol und Xylol.

Ausnahmen bleiben für spezielle Lieferungen, die durch Regierungsbeschluss durchgeführt werden, sowie für humanitäre Fracht bestehen.

Kasachstan hat den Export bereits mehrfach eingeschränkt, um die Kraftstoffversorgung auf dem Binnenmarkt stabil zu halten. Das aktuelle Regime schränkt den Export von Benzin, Diesel und bestimmten Erdölprodukten auf dem Straßen- und Schienenweg ein.

Es sind Berichte aufgetaucht, dass Russland erwägt, Benzin aus Kasachstan zu kaufen, jedoch hat die kasachische Seite erklärt, dass keine offizielle Anfrage eingegangen sei.