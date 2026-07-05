Die Zahl der Milliardäre weltweit erreicht einen neuen Rekord! Welches Land hat die meisten?

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Die Zahl der Milliardäre weltweit erreicht einen neuen Rekord! Welches Land hat die meisten?

Die Zahl der Milliardäre weltweit ist erneut gestiegen. Laut dem Jahresbericht der UBS Bank erreichte ihre Zahl bis April 2026 3302. Dies bedeutet ein Wachstum von 13 Prozent im Vergleich zu den vorherigen 12 Monaten.

Innerhalb eines Jahres wurden 383 Personen in die Liste der Milliardäre aufgenommen. Ihr Gesamtvermögen hat sich ebenfalls deutlich vergrößert und ein Wachstum von 25 Prozent verzeichnet.

Der höchste Wert wurde in Südkorea verzeichnet. Die Zahl der Milliardäre im Land stieg von 31 auf 52. Ihr Gesamtvermögen erhöhte sich um 139 Prozent.

Obwohl die Zahl der Milliardäre in Chile unverändert blieb, stieg ihr Vermögen um 80 Prozent. In Tschechien wurden zwei weitere Personen in die Liste aufgenommen, und das Gesamtvermögen wuchs um 60 Prozent.

Die USA führen bei der Zahl der Milliardäre. Im Land übersteigt ihre Zahl 1000. In China gibt es 562, in Indien 211, in Deutschland 193 und in Russland 122 Milliardäre.

Laut dem Bericht verfügen die meisten Milliardäre der Welt über ein Vermögen von weniger als 50 Milliarden Dollar. Die Vermögenswerte von 18 Personen liegen im Bereich von 50 bis 100 Milliarden Dollar. Das Vermögen von 19 Personen wird auf über 100 Milliarden Dollar geschätzt.

USASüdkoreaChinaIndienUBS
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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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