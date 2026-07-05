Kylian Mbappe gegen Paraguay: Frankreich zieht ins Viertelfinale ein

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Kylian Mbappe gegen Paraguay: Frankreich zieht ins Viertelfinale ein

Der französische Nationalspieler und Real-Madrid-Stürmer Kylian Mbappe zeigte in einem hart umkämpften Spiel gegen Paraguay seine kühle Besonnenheit. Trotz Provokationen der gegnerischen Spieler erzielte er das entscheidende Tor, führte seine Mannschaft zum Sieg und sicherte das Viertelfinal-Ticket. Goal.com berichtet darüber.

Die Partie im Lincoln Financial Field Stadion in Philadelphia war äußerst intensiv und von zahlreichen physischen Zweikämpfen geprägt. In der 70. Minute wurde Desire Doue im Strafraum gefoult, woraufhin der Schiedsrichter einen Strafstoß verhängte. In dieser Situation kam es zu einer bizarren Szene: Die gegnerischen Spieler versuchten, den Elfmeterpunkt mit ihren Füßen aufzugraben und den Rasen zu beschädigen, um Mbappe mental aus der Fassung zu bringen.

Mbappes Antwort und die Rivalität mit Lionel Messi

Laut Goal.com brachte der Trick der Paraguayer nicht den gewünschten Erfolg. Kylian Mbappe trat an und schoss präzise ein, wodurch er das Ergebnis auf 1:0 brachte. Nach dem Tor blickte der Stürmer den ihn provozierenden Gegenspielern in die Augen und feierte das Tor genau vor ihnen.

Dieses Tor war Mbappes siebtes im Turnier. Dadurch zog er mit der argentinischen Legende Lionel Messi in der Torschützenliste gleich. Beide Spieler sind nun die Hauptanwärter auf den Goldenen Schuh. Die Beständigkeit des französischen Stars beweist einmal mehr seine Führungsrolle im Weltfußball.

Frankreichs Nationaltrainer Didier Deschamps lobte nach dem Spiel die Gelassenheit seiner Spieler. Nach Ansicht des Trainers verließ sich Paraguay mehr auf Aggression und Spielchen als auf Fußball. „Das ist nicht der Fußball, der die Fans ins Stadion lockt, aber wir haben die wichtigste Aufgabe erfüllt — wir sind in die nächste Runde eingezogen“, sagte der Fachmann.

Nun trifft Frankreich im Viertelfinale auf Marokko. Diese Begegnung wird als logische Fortsetzung der Rivalität aus dem Halbfinale der WM 2022 erwartet. Mbappe und seine Teamkollegen setzen ihren Marsch in Richtung Turniersieg fort.

FrankreichKylian MbappeLionel MessiWeltmeisterschaftFußball
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Jahongir Tursunov
«ZAMIN.UZ» Redakteur
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