Warum tötete eine Frau in den USA ihre Tochter und vier Enkelkinder

Ein entsetzlicher Vorfall im Bundesstaat New York, USA, bei dem sechs Familienmitglieder ums Leben kamen, hat die Öffentlichkeit erschüttert. Ersten Ermittlungen zufolge vergiftete eine 64-jährige Frau ihre Tochter und vier Enkelkinder und nahm sich anschließend das Leben.

Daily Star Der Bericht zufolge wurde die Tragödie entdeckt, nachdem ein Nachbar besorgt wurde. Er ging zum Haus der Nachbarn, nachdem er sie mehrere Tage lang nicht gesehen hatte, aber trotz Klopfens an der Tür antwortete niemand. Daraufhin betraten Polizeibeamte mit Hilfe der Hausverwaltung die Wohnung und fanden sechs Familienmitglieder tot vor.

Unter den Opfern waren eine 44-jährige Frau und ihre vier Kinder im Alter von 13, 11 und 10 Jahren. Ersten Erkenntnissen der Ermittler zufolge vergiftete die Verdächtige sie mit Medikamenten. Am Tatort wurden auch große Mengen an Medikamenten und ein handgeschriebener Brief gefunden.

Ein Experte schloss nicht aus, dass eines der Kinder möglicherweise durch einen scharfen Gegenstand ums Leben gekommen sein könnte. Toxikologische und forensische Untersuchungen laufen derzeit. Behörden gaben an, dass eine endgültige Schlussfolgerung zu den genauen Todesursachen noch nicht vorliegt.

Im Laufe der Ermittlungen wurden keine Beweise gefunden, die die Beteiligung anderer Personen an dem Vorfall bestätigen. Die Strafverfolgungsbehörden betrachten das Ereignis als Folge eines Familienstreits.

Lokalen Medienberichten zufolge sollte der Vater der Kinder in den kommenden Tagen das vorübergehende Sorgerecht für die Kinder erhalten. Es wird vermutet, dass diese Entscheidung die starke Unzufriedenheit der Verdächtigen auslöste.

Der Vater, der seine Kinder verloren hatte, betonte, dass die Tragödie schwer in Worte zu fassen sei, und sagte, dass sich sein Leben in einem Moment vollständig verändert habe. Derzeit laufen umfassende Ermittlungen zu diesem entsetzlichen Vorfall.